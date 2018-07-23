HDP’den Yeni Strateji Toplantısı

HDP, 24 Haziran seçimlerinden sonraki ilk grup toplantısını Van’da düzenledi. Toplantının açılış konuşmasını Eş Genel Başkan Pervin Buldan yaptı. Buldan, muhalefetin yükseltilmesi gereken bir sürece girildiğini belirterek, “Önümüzde çok zorlu bir süreç var, demokratik muhalefeti yükseltmemiz gereken bir siyasi süreçle karşı karşıyayız. Meclis’e sunulan OHAL kanunu darbe uygulamalarını kalıcı hale getirmenin yasasıdır. Geçici OHAL’in kalktığını kalıcı OHAL’in hayata geçtiğini bir kez daha ifade etmek isteriz. Biz demokratik bir anayasanın takipçisi olacağız. Savaşa karşı her zaman barışı savunacağız” dedi.
Bazı milletvekilleri hakkında PKK’lıların cenaze törenlerine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma açılmasına da değinen Buldan, taziyelere katılmaya devam edeceklerini söyledi. Buldan, “Şimdiden başladılar. Milletvekili arkadaşlarımıza her türlü baskıyı yapmaya dünden başladılar. 4 milletvekili arkadaşımıza hızla soruşturma açıldı. Arkadaşlarımız taziyeye gittiler. Bu bizim kültürümüzde var. Taziyeye gitmek bizim sorumluluğumuzdur. Kim neden dolayı yaşamını yitirirse yitirsin biz ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz. İnsanların yaşamını yitirmediği bir süreç için mücadele edeceğiz. Ama bugün bu çatışmalı süreç devam ediyorsa aileleriyle birlikte olmak bizim sorumluluğumuz. Kimse sahipsiz değil, ailelerimiz sahipsiz değil. Bütün milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum, hangi ilden seçildiysek orada yaşanan en ufak üzüntüye de sevince de ortak olacağız. Elbette insanların yaşamını yitirmemesi için mücadele edeceğiz ama bu dönemde insanlar hayatını yitiriyorsa ailelerin yanında olacağız” diye konuştu.
Daha sonra basına kapalı süren toplantının ardından Parti Sözcüsü Saruhan Oluç açıklama yaptı. Oluç, yeni bir muhalefet yol haritası hazırladıklarını belirterek, “Var olan sistemin bütününün bir kişinin keyfiliğini egemen hale getiren sistem olduğunu bir kez daha tespit ettik. Yasamaya üstünlük sağlayan bu sistem yargıya da hâkimiyeti sağladı. Grup içinde çeşitli tanımlar ele alındı, seçilmiş otokrasinin inşası, anayasal diktatörlük inşası, faşizmin kurumsallaşması gibi tanımlar kullanıldı. Tanımı ne olursa olsun birleşik ve ortak mücadelenin, demokratik muhalefetin nasıl yapılacağına dair bir yol haritası çıkardık. Bu ortak ve birleşik mücadelenin, demokratik siyasetin yol haritasını 28-29 Temmuz’da öneriler şeklinde sunmayı kararlaştırdık. Demokrasi ve barış mücadelemizi nasıl sürdüreceğimizi tartıştık” dedi.
Oluç, HDP’nin gündeminde yerel seçimlerin de olduğuna dikkat çekti. Oluç, “Yerel seçimlere ilişkin çalışmaları, yerel demokrasi anlayışımızın eksikliklerinin nasıl giderileceğini konuştuk. Yerel yönetim seçimleri hazırlıklarımıza başlamayı bir kez daha değerlendirdik. Bu konuda Meclis Grubumuzun hangi örgütlenme çalışmalarını yapacağını konuştuk. Demokratik toplumsal muhalefetin hedefinin yereller vasıtasıyla merkezi iktidarı zayıflatmak olduğu konusunda fikir birliği oluştu” şeklinde konuştu.
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