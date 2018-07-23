HDP’den Yeni Strateji Toplantısı

HDP, 24 Haziran seçimlerinden sonraki ilk grup toplantısını Van’da düzenledi. Toplantının açılış konuşmasını Eş Genel Başkan Pervin Buldan yaptı. Buldan, muhalefetin yükseltilmesi gereken bir sürece girildiğini belirterek, “Önümüzde çok zorlu bir süreç var, demokratik muhalefeti yükseltmemiz gereken bir siyasi süreçle karşı karşıyayız. Meclis’e sunulan OHAL kanunu darbe uygulamalarını kalıcı hale getirmenin yasasıdır. Geçici OHAL’in kalktığını kalıcı OHAL’in hayata geçtiğini bir kez daha ifade etmek isteriz. Biz demokratik bir anayasanın takipçisi olacağız. Savaşa karşı her zaman barışı savunacağız” dedi.

Bazı milletvekilleri hakkında PKK’lıların cenaze törenlerine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma açılmasına da değinen Buldan, taziyelere katılmaya devam edeceklerini söyledi. Buldan, “Şimdiden başladılar. Milletvekili arkadaşlarımıza her türlü baskıyı yapmaya dünden başladılar. 4 milletvekili arkadaşımıza hızla soruşturma açıldı. Arkadaşlarımız taziyeye gittiler. Bu bizim kültürümüzde var. Taziyeye gitmek bizim sorumluluğumuzdur. Kim neden dolayı yaşamını yitirirse yitirsin biz ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz. İnsanların yaşamını yitirmediği bir süreç için mücadele edeceğiz. Ama bugün bu çatışmalı süreç devam ediyorsa aileleriyle birlikte olmak bizim sorumluluğumuz. Kimse sahipsiz değil, ailelerimiz sahipsiz değil. Bütün milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum, hangi ilden seçildiysek orada yaşanan en ufak üzüntüye de sevince de ortak olacağız. Elbette insanların yaşamını yitirmemesi için mücadele edeceğiz ama bu dönemde insanlar hayatını yitiriyorsa ailelerin yanında olacağız” diye konuştu.