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HDP’li Baydemir ve Irmak’ın Milletvekillikleri de Düştü

19.04.2018 20:38 | Son Güncelleme

Haklarındaki hapis cezaları onanan HDP’nin Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ile Hakkari Milletvekili Selma Irmak’ın milletvekillikleri düşürüldü. Şimdiye kadar 11 sandalye kaybeden HDP’nin sandalye sayısı 48’e düştü

HDP’li Baydemir ve Irmak’ın Milletvekillikleri de Düştü

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, 2012 yılında, Diyarbakır Valiliği önünde meydana gelen olaylarda, görevli polislere karşı “hakaret” ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası aldı. Baydemir’in cezası üst mahkemece onanarak kesinleşti. Halen Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hakkari Milletvekili Selma Irmak’a “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla verilen 2 yıl hapis cezası da bir süre önce onanmıştı. Her iki milletvekilinin cezalarının onanması nedeniyle, milletvekilliklerinin düşürülmesi için Meclis’e fezleke gönderildi. Bugün Genel Kurul’da yapılan oylamada, Baydemir ve Irmak’ın milletvekilliklerinin düşürülmesine karar verildi.

Baydemir ve Irmak ile birlikte, bugüne kadar Nursel Aydoğan, Ferhat Encu, Besime Konca, Ahmet Yıldırım, İbrahim Ayhan ve Figen Yüksekdağ’ın vekillikleri aldıkları cezalar nedeniyle düşürülmüştü. Daha önce Tuğba Hezer Öztürk, Leyla Zana ve Faysal Sarıyıldız’ın da devamsızlık gerekçesiyle milletvekilliği düşürülmüştü. HDP’nin mecliste 48 sandalyesi kaldı. Tutuklu milletvekilleri çıkarıldığında, HDP’nin yasama faaliyetlerine katılabilen milletvekili sayısı 42’ye düşüyor.

İki HDP’linin milletvekilliklerinin düşürülmesine ilk tepki Genel Kurul’da bulunan Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu’ndan geldi. Kerestecioğlu, tepkisini şu cümlelerle ifade etti: “Seçime giderken bile vekillik düşürecek kadar acizsiniz. Panik halinde seçime gitme kararı aldınız ve seçime giderken bile vekillerimizin vekilliğini düşürmeye yeltendiniz çünkü acizsiniz. Nasıl ülkenin değil, kendi bekanızı düşünerek seçim kararını aldıysanız aynı aciz içerisinde bir kez daha seçmen iradesini tanımıyorsunuz, bugün bunu tescil edeceksiniz.”

Kararla ilgili yazılı bir açıklama yapan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Acar Başaran, AKP’nin siyasi rakiplerini tasfiye ettiğini söyledi. Başaran: “Kamuoyu yoklamalarında beklediği sonucu bir türlü yakalayamayan AKP hükümeti ve parti genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin etkisini kırmak amacıyla her türlü hukuksuzluğu yapmaktan geri durmuyor. Devletin tüm olanaklarını sonuna kadar kendi lehine kullanan AKP hükümeti ve Genel Başkanı, aracı haline getirdiği yargı marifetiyle de siyasi rakiplerini tasfiye ediyor” dedi.

Bu arada çeşitli suçlardan 12,5 yıldan 59 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım’ın bir davası sonuçlandı. Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Yıldırım, “silahlı terör örgütüne üyelikten” 7 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı.

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