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HDP’li Milletvekiline 18 Yıl Hapis

23.03.2018 19:34 | Son Güncelleme

Farklı tarihlerde yaptıkları konuşmalar nedeniyle haklarında dava açılan HDP Van Milletvekilleri Lezgin Botan ve Adem Gever'in hakkındaki karar açıklandı. Botan 18 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Geveri beraat etti

HDP’li Milletvekiline 18 Yıl Hapis

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van milletvekilleri Lezgin Botan ve Adem Geveri hakkında açılan davanın karar duruşması Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Botan ve Geveri haklarında "zorla getirme" kararı olmasına rağmen, duruşmaya katılmadı.

Sanık avukatlarının savunmalarında, suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Botan'a çeşitli tarihlerde yaptığı konuşmalar nedeniyle, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "örgüt propagandası yapmak", "suç işlemeye alenen tahrik" ve "örgüte üye olmak" iddialarıyla toplam 18 yıl ceza verdi.

Botan’a "adli kontrol şartı" getiren mahkeme, aynı suçlamalarla yargılanan Adem Geveri hakkında ise beraat kararı verdi. Botan'ın avukatları verilen cezayı İstinaf Mahkemesi'ne götüreceklerini açıkladı.

Öte yandan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’e “polise hakaret” gerekçesiyle verilen 1 yıl 5 ay 15 günlük hapis cezasını onadı.

9. Ceza Dairesi’nde görülen temyiz duruşmasında, Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını görüşüldü. Yargılamaya Baydemir ve avukatları katılmadı. Karara yapılan itirazı değerlendiren heyet, Baydemir'e hakaret suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını onadı.

Baydemir'in vekilliği, hakkındaki kesinleşmiş cezanın tezkeresinin TBMM Genel Kurulu'nda okunması durumunda düşürülecek.

Osman Baydemir hakkında, 2012 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu dönemde, valilik önünde polislere hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmış, Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haklarındaki kesinleşen cezalar nedeniyle 9 üyesinin milletvekilliği düşürülen HDP’nin meclisteki milletvekili sayısı 50’ye düşmüştü.

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