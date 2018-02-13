HDP’li Serpil Kemalbay Gözaltında

Eski HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay gözaltına alındı. Anadolu Ajansı Kemalbay’ın, “HDP'nin Pazar günü yapılan 3’üncü Olağan Büyük Kongresi'nde terör propagandası içerikli konuşma yaptığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında” gözaltına alındığını bildirdi.

Ajansa göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Serpil Kemalbay’ın yanında bulunanlar polise direnerek, gözaltı işlemini engellemeye çalıştı.

Doğan Haber Ajansı da Kemalbay’ın Çankaya’da adliyeye gittiği sırada gözaltına alındığını bildirdi. Ajans, "Eski HDP Eş Başkanı’nın Zeytin Dalı harekatını protesto bahanesiyle ‘halkı sokağa dökme ve çatışma çıkarmaya çalıştıkları’ iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilenler arasında olduğunu” yazdı.

Kemalbay, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı almıştı. Anadolu Ajansı, diğer 16 kişinin, HDP'nin geçen hafta sonu düzenlediği Kadın Konferansı'nda Zeytin Dalı harekatı aleyhinde bildiri okudukları ve açıklamalarda bulundukları için arandığını yazmıştı.

İçişleri Bakanlığı harekatın başlamasından bu yana “sosyal medyada terör propagandası yaptıkları” iddiasıyla 474 kişinin, gösteri düzenledikleri için de 192 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.