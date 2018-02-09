HDP'li Sırrı Süreyya Önder: Diz çökmeyeceğimizi artık anlamış olmalılar

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve bileşenlerine dair bugün sabah yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'na göre şu ana kadar, HDK Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Devrimci Parti Genel Başkanı Musa Piroğlu, SODAP Eşsözcüsü Kezban Konukçu, Sol Yeşil Parti Eş Başkanları Naci Sönmez ve Eylem Tuncaeli, ESP Genel Başkan Vekili ve Sosyalist Kadın Meclisi Sözcüsü Fadime Çelebi ile SYKP Eş Genel Başkanı Ahmet Kaya'nın İstanbul'daki adreslerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındıkları bilgisine ulaşıldı.

Gözaltına alınan HDK Eş Sözcüsü Hamzaoğlu hakkında, 2011'de Kocaeli Dilovası'ndaki kirlilik ve kanser üzerine yaptığı araştırma nedeniyle "halkı paniğe sevk etme" iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Barış için Akademisyenler bildirisine imza veren Hamzaoğlu, bu nedenle gözaltına alınmış ve üniversitedeki görevinden de ihraç edilmişti.

Gözaltına alınmadan konuştu: Motivasyonumuzu ar**t**tırır

Hamzaoğlu gözaltına alınmadan önce, dün gözaltına alınan kişilerle ilgili Mezopotamya Ajansı'na konuşmuş, "Hep beraber ayakta kalmaya, günlük olarak işlerimizi aksatmadan işlerimizi yerine getirmeye büro faaliyetleri de dahil hiçbir şekilde ertelemeye mahal vermeden devam ediyoruz. Bu tür müdahaleler motivasyonumuzu arttırır sadece. Aldığımız motivasyonla da kongreye gideceğiz" demişti.