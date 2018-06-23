HDP’li Temelli’den ‘Yasin Börü’ Mesajı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, aday olduğu Van’daki mitinginde, 6-8 Ekim olaylarında öldürülen ve Erdoğan’ın sık sık ölümünden Selahattin Demirtaş’ı sorumlu tuttuğu Yasin Börü’ye sahip çıktı. Temelli, olayın arkasında kimin olduğunu bildiklerini savundu. Seçime bir gün kala Van’ın Cumhuriyet Caddesi üzerinden yapılan mitinge binlerce kişi katıldı. Mitingde bir konuşma yapan HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili adayı Sezai Temelli, iktidarın herkese düşman olduğunu savundu. Temelli, “Kayyumların ilk yaptığı, hakkımızı emeğimizle, tırnağımızla kurduğumuz kurumları kapatmak oldu. Kadınların kurullarını, müdürlüklerini, çocukların kreşlerini kapatmak oldu. Bu zihniyet kadına çocuğa düşman sana ve bana düşman” dedi. İktidarın HDP’yi suçlayarak ayakta kalmaya çalıştığını ifade eden Temelli, “Demokrasi ve barış gelmesin diye hala ayrıştırıcı düşmanlaştırıcı dilleriyle konuşuyorlar. Halkları birbirine düşman etmeye çalışıyorlar. Farklı inançları birbirine karşı kışkırttırıyorlar. Korku arttıkça nefret dilleri ve düşmanlıkları artıyor. 24’ünde bu düşmanlık söylemine son vereceğiz.Suruç’ta masum insanları katlettiler. Biz dedik ki, ölenler arasında ayrım yapmayın. Bu provokasyonun arkasında kim varsa ortaya çıkarın, Savcılara çağrı yaptık. Herkesin gözünün önünde hastanede 3 insan katledildi. Otopsi raporları kayıtlar ortada suçlular ortada, daha hiçbir suçlu gözaltına bile alınmadı. Buna karşılık sabahtan akşama kadar HDP’yi suçluyorlar. O kadar acze düşmüşler ancak HDP’yi suçlayarak ayakta kalacaklarını sanıyorlar. Tek yapabildikleri hesap bu; HDP’yi suçlamak ve ayakta durmak. Bu hesabı unutacak mıyız? HDP’yi düşmanlaştıran, halkları karşı karşıya getirelim ki HDP, baraj altında kalsın. Sayın İnce Sayın Demirtaş’ı ziyaret etmiş Suruç ondan olmuş, yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size insanların acısına bile saygı göstermiyorsunuz” diye konuştu.

Temelli konuşmasında Yasin Börü cinayetinden de söz etti. Suriye’nin Kobani kasabasında IŞİD ile YPG arasında çatışmalar sürerken, Güneydoğu’daki illerde protesto gösterileri düzenlenmişti. Diyarbakır’daki gösteriler sırasında, Hüda-Par’a yakınlığıyla bilinen Yasin Börü ve üç arkadaşı göstericiler tarafından öldürülmüştü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP cephesi bu cinayetten, insanları sokağa çağıran Selahattin Demirtaş’ı sorumlu tutuyordu. Seçim sürecinde suçlamaları sürdüren Erdoğan, Demirtaş’tan hesap soracağını söylemişti. HDP cephesi ise ilk kez, Sezai Temelli’nin ağzından Yasin Börü’ye sahip çıktı. Temelli, acıları dindirmenin zamanı olduğunu ifade ederek, “Biz Türkiye’nin neresinde bir canımızı yitirmişsek hepsini bizden kabul ettik. Yasin Börü’ye de, Ekrem’i de, kim ölmüşse bizden kabul ettik. Acılarımızdan akraba olduk, söz verdik hepsinin hesabını soracağız. Bu acıların sorumlusu halklar değil bu provokasyonlardır. Bunların arkasında kimin olduğunu en iyi biz biliyoruz. Bütün tarih boyunca bu acılarla kavrulduk. Şimdi acıları dindirme zamanıdır. Yüzleşme zamanıdır. Artık bu coğrafyayı katliamlardan kurtarma zamanıdır” dedi.