HDP'nin adayı Demirtaş'tan ilk mesaj

Partinin eski lideri cezaevinden seçmenlerine gönderdiği mesajında "Şimdi benim elim de, kolum da sizsiniz " dedi.Halkların Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylarının beklendiği gibi partinin eski lideri Selahattin Demirtaş olduğunu İstanbul ve Diyarbakır’da eşzamanlı olarak düzenlenen etkinliklerle duyurdu.

Kasım 2016'dan beri Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş'ın adaylığını eş genel başkanlardan Sezai Temelli İstanbul'da, Pervin Buldan ise Diyarbakır'da ilan etti.

Konuşmasında "7 Haziran'da yarım bıraktığımız işi 24 Haziran'da tamamlayacağız" diyen Temelli "Bizim adayımız Edirne'de, bizim adayımız tutsak" şeklinde konuştu.

Demirtaş'tan ilk mesaj

Selahattin Demirtaş Edirne Cezaevi'nden gönderdiği bir mektupla adaylığı hakkında açıklama yaptı. Demirtaş mektubunda, "Sanırım bu mesajım sizlere okunduğunda, yeni yaşamın, yeni umudun ve yepyeni bir geleceğin sözcülüğünü yapmak üzere beni Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmiş olacaksınız. Her şeyden önce bu şerefli göreve beni layık görmüş olmanızdan büyük onur duyduğumu belirtmek isterim. Siyasi rehine olarak F tipi bir hücrede tutuluyor olmama rağmen, bu zorlu misyonu yerine getirebileceğime inanmış olmanız, omuzlarımdaki yükü daha da arttırmıştır" ifadelerine yer verdi.