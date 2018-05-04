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HDP'nin adayı Demirtaş'tan ilk mesaj

04.05.2018 19:22 | Son Güncelleme

HDP, beklendiği gibi Cumhurbaşkanlığı yarışında adaylarının Selahattin Demirtaş olduğunu resmen duyurdu.

Partinin eski lideri cezaevinden seçmenlerine gönderdiği mesajında "Şimdi benim elim de, kolum da sizsiniz " dedi.Halkların Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylarının beklendiği gibi partinin eski lideri Selahattin Demirtaş olduğunu İstanbul ve Diyarbakır’da eşzamanlı olarak düzenlenen etkinliklerle duyurdu.

Kasım 2016'dan beri Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş'ın adaylığını eş genel başkanlardan Sezai Temelli İstanbul'da, Pervin Buldan ise Diyarbakır'da ilan etti.

Konuşmasında "7 Haziran'da yarım bıraktığımız işi 24 Haziran'da tamamlayacağız" diyen Temelli "Bizim adayımız Edirne'de, bizim adayımız tutsak" şeklinde konuştu.

Demirtaş'tan ilk mesaj

Selahattin Demirtaş Edirne Cezaevi'nden gönderdiği bir mektupla adaylığı hakkında açıklama yaptı. Demirtaş mektubunda, "Sanırım bu mesajım sizlere okunduğunda, yeni yaşamın, yeni umudun ve yepyeni bir geleceğin sözcülüğünü yapmak üzere beni Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmiş olacaksınız. Her şeyden önce bu şerefli göreve beni layık görmüş olmanızdan büyük onur duyduğumu belirtmek isterim. Siyasi rehine olarak F tipi bir hücrede tutuluyor olmama rağmen, bu zorlu misyonu yerine getirebileceğime inanmış olmanız, omuzlarımdaki yükü daha da arttırmıştır" ifadelerine yer verdi.

Kazanmak için elinden geleceğini yapacağını belirten Demirtaş, "Ancak takdir edersiniz ki, burada elim kolum önemli ölçüde bağlıdır. Şimdi, benim elim de kolum da, sesim de, nefesim de sizsiniz; gençlerdir, kadınlardır" ifadelerine yer verdi

Mektubunda "CHP, AKP, MHP, İYİ Parti’den Saadet Partisi’ne, HÜDAPAR’a kadar bütün partilerin seçmenleri kardeşlerimizdir" diyen Demirtaş "80 milyonun tamamına hizmet etmek için 55 milyon seçmenden görev talep ediyoruz" açıklamasına yer verdi.

Demirtaş mesajında, "Bütün baskılara, tehditlere ve saldırılara rağmen, yüreği benimle birlikte atan milyonların bu erdemli duruşu göstermiştir ki, 6 milyon kişinin sığabileceği bir hücre henüz icat edilemedi. Bir buçuk yıldır bu hücrede sizlerle birlikte nefes aldım ve sizlerle birlikte yaşadım" sözleriyle seçmenlerine seslendi.

Geçen Şubat ayında HDP liderliğini devreden Demirtaş hakkında "Terör örgütü kurma, yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme" iddialarıyla açılmış birden fazla dava var. Tutuklu yargılanan Demirtaş'ın 142 yıla kadar hapsi isteniyor.

Demirtaş, 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP'nin adayı olarak yarışmış ve yüzde 7 oranında oy almıştı.

DW/BW,GY

©Deutsche Welle Türkçe

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