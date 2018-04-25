HABER

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş

25.04.2018 17:43 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminde Edirne Cezavi'nde bulunan Eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın aday gösterilmesini kararlaştırdı.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi'nin HDP'nin 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayını göstereceği ve adayın da hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş olmasını kararlaştırdığı bildirildi.

Demirtaş dışında başka bir aday isminin konuşulmadığı parti meclisi toplantısında ayrıca seçim çalışmaları ve görüşmeleri için parti merkez yönetim kuruluna da yetki verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan Ankara'da 24 Haziran seçimlerine ilişkin görüşme trafiği sürüyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile AKP Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olduğu belirtişmişti. 24 Haziran'daki erken seçimlere yaklaşılırken muhalefet partileri arasında ittifak ve cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki görüşmeler devam ediyor.

DHA/SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Erdoğan, BBP lideri Destici ile görüşecekErdoğan, BBP lideri Destici ile görüşecek
Ekşi Sözlük'te 'CHP'nin adayı kim olsun?' anketi! 12 isim öne çıktıEkşi Sözlük'te 'CHP'nin adayı kim olsun?' anketi! 12 isim öne çıktı
Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni!Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

Son dakika duyurdular: Rusya, İran ve Türkiye masaya oturuyor

Son dakika duyurdular: Rusya, İran ve Türkiye masaya oturuyor

PYD eski eş başkanı Salih Müslim'den Türkiye açıklaması

PYD eski eş başkanı Salih Müslim'den Türkiye açıklaması

Reuters duyurdu! Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendi

Reuters duyurdu! Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendi

Rusya açıkladı: Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimi başladı

Rusya açıkladı: Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimi başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Macron'un kepeğini temizledi

ABD Başkanı Donald Trump, Macron'un kepeğini temizledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.