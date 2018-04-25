HABER

HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Demirtaş

25.04.2018 18:02 | Son Güncelleme

24 Haziran’da genel seçimlerle birlikte yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’nin adayı Selahattin Demirtaş oldu

HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Demirtaş

24 Haziran’da genel seçimlerle birlikte yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’nin adayı Selahattin Demirtaş oldu.

Bugün Ankara’daki genel merkezde toplanan Parti Meclisi’nde Demirtaş’ın ismi üzerinde uzlaşma sağlandı.

Amerika’nın Sesi’nin aldığı bilgiye göre, HDP’nin resmi açıklama yapmamasının nedeni tutuklu bulunan Demirtaş’ın 30 Nisan’da yapılacak duruşmada da tahliye edilmemesi halinde aday olmasının engellenebileceği ihtimalinden kaynaklanıyor.

HDP, cumhurbaşkanı adayı resmen 3 Mayıs’ta ilan edecek.

Daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 CHP milletvekilinin katılımıyla grup kuran İYİ Parti de adayının genel başkan Meral Akşener olarak ilan etmişti.

Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na ittifak için yetki veren Cumhuriyet Halk Partisi ise adayını henüz kesinleştirmiş değil.

Demirtaş 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oylarının %9,76’sını aldı

2014 Seçimlerinde o dönem çatı aday olan MHP milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu ile birlikte Erdoğan’ın karşısına çıkan Demirtaş, %9,76 oy aldı. Demirtaş-Buldan ikilisin eş başkanlığında gidilen 7 Haziran 2015 seçimlerinde partinin oy %13.12 oy oranına ulaştı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde ise HDP’nin oy oranı %10.75’e düştü.

Selahattin Demirtaş, dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından 4 Kasım 2016’da tutuklandı. Yaklaşık bir buçuk senedir tutuklu olan Demirtaş, 11 Şubat 2018’de yapılan ve tutuklu olduğu için katılamadığı kongrede eş başkanlığa aday olmadı.

Demirtaş: "Cumhurbaşkanlığı seçimini belirleyecek olan biziz; kilit biziz, anahtarı biziz"

Demirtaş 11-13 Nisan tarihlerinde Sincan Cezaevi’nde görülen duruşmada yaptığı savunmada cumhurbaşkanlığı seçiminin kaderini HDP’nin belirleyeceğini söyledi.

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı, “Hakkımda ömür boyu siyaset yasağı da konulsa, ben siyasetçiyim, halkımla birlikte her yerde siyasetimi yaparım. Hücrede de yaparım. Türkiye’de cumhurbaşkanlığı seçimini belirleyecek olan biziz. Kilit biziz, anahtarı biziz. Siyasi yasaklı olsam da biziz, olmasam da biziz. Kilit bizim elimizde. Bakalım, ne yapacaklar göreceğiz. Yargı buna alet olacak mı olmayacak mı, göreceğiz” dedi.

HDP Eş Başkanı Temelli: Adayımız 3 Mayıs’ta açıklanacak

Dün partisinin grup toplantısında “Kendi adayımızla gireceğiz emek ve demokrasi güçlerinin sesi olacağız. Türkiye’nin adayı ile gireceğiz. 7 Haziran’dan çok daha güçlü bir şekilde parlamentoda olacağız” diyen HDP Eş Başkanı Sezai Temelli Hürriyet’e yaptığı açıklamada Demirtaş’ın da adaylar arasında olduğunu söyledi.

Temelli, “Tüm partiler ikinci turu dikkate alarak adayını belirlemeli. Yani belirleyecekleri aday herkesi kucaklayacak aday olmalı. Biz kendi adayımızı çıkartacağız. Adaylar havuzu oluşturduk. 3 Mayıs günü adayımız açıklanacak. Adaylar havuzunda Selahattin Demirtaş da var” dedi.

Sarıyer sahilinde dehşet anları!Sarıyer sahilinde dehşet anları!
Çok konuşulacak 'Abdullah Gül' yazısı! Çok konuşulacak 'Abdullah Gül' yazısı! "Gül'ün vukuatları..." diye sıraladı ve "aday olamaz" dedi
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener tepkisiDevlet Bahçeli'den Meral Akşener tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı

Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!

Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan istifa etti

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Suudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırı

Suudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

Son dakika duyurdular: Rusya, İran ve Türkiye masaya oturuyor

Son dakika duyurdular: Rusya, İran ve Türkiye masaya oturuyor

PYD eski eş başkanı Salih Müslim'den Türkiye açıklaması

PYD eski eş başkanı Salih Müslim'den Türkiye açıklaması

Reuters duyurdu! Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendi

Reuters duyurdu! Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendi

Rusya açıkladı: Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimi başladı

Rusya açıkladı: Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimi başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Macron'un kepeğini temizledi

ABD Başkanı Donald Trump, Macron'un kepeğini temizledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.