HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Demirtaş

2014 Seçimlerinde o dönem çatı aday olan MHP milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu ile birlikte Erdoğan’ın karşısına çıkan Demirtaş, %9,76 oy aldı. Demirtaş-Buldan ikilisin eş başkanlığında gidilen 7 Haziran 2015 seçimlerinde partinin oy %13.12 oy oranına ulaştı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde ise HDP’nin oy oranı %10.75’e düştü.

Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na ittifak için yetki veren Cumhuriyet Halk Partisi ise adayını henüz kesinleştirmiş değil.

Daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 CHP milletvekilinin katılımıyla grup kuran İYİ Parti de adayının genel başkan Meral Akşener olarak ilan etmişti.

Selahattin Demirtaş, dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından 4 Kasım 2016’da tutuklandı. Yaklaşık bir buçuk senedir tutuklu olan Demirtaş, 11 Şubat 2018’de yapılan ve tutuklu olduğu için katılamadığı kongrede eş başkanlığa aday olmadı.

Demirtaş: "Cumhurbaşkanlığı seçimini belirleyecek olan biziz; kilit biziz, anahtarı biziz"

Demirtaş 11-13 Nisan tarihlerinde Sincan Cezaevi’nde görülen duruşmada yaptığı savunmada cumhurbaşkanlığı seçiminin kaderini HDP’nin belirleyeceğini söyledi.

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı, “Hakkımda ömür boyu siyaset yasağı da konulsa, ben siyasetçiyim, halkımla birlikte her yerde siyasetimi yaparım. Hücrede de yaparım. Türkiye’de cumhurbaşkanlığı seçimini belirleyecek olan biziz. Kilit biziz, anahtarı biziz. Siyasi yasaklı olsam da biziz, olmasam da biziz. Kilit bizim elimizde. Bakalım, ne yapacaklar göreceğiz. Yargı buna alet olacak mı olmayacak mı, göreceğiz” dedi.

HDP Eş Başkanı Temelli: Adayımız 3 Mayıs’ta açıklanacak

Dün partisinin grup toplantısında “Kendi adayımızla gireceğiz emek ve demokrasi güçlerinin sesi olacağız. Türkiye’nin adayı ile gireceğiz. 7 Haziran’dan çok daha güçlü bir şekilde parlamentoda olacağız” diyen HDP Eş Başkanı Sezai Temelli Hürriyet’e yaptığı açıklamada Demirtaş’ın da adaylar arasında olduğunu söyledi.

Temelli, “Tüm partiler ikinci turu dikkate alarak adayını belirlemeli. Yani belirleyecekleri aday herkesi kucaklayacak aday olmalı. Biz kendi adayımızı çıkartacağız. Adaylar havuzu oluşturduk. 3 Mayıs günü adayımız açıklanacak. Adaylar havuzunda Selahattin Demirtaş da var” dedi.

