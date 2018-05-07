HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş: Seçimlerin tek sol adayıyım, ezilenlerin haklarını savunacağız

HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden avukatları aracılığıyla BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı. HDP'nin Türkiye partisi olması konusunda geçmişten daha iddialı olduklarını söyleyen partinin eski Eş Genel Başkan Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura gidilmesi durumunda İnce, Akşener ve Karamollaoğlu'na kendisini destekleme çağrısı yaptı. Demirtaş, seçimlere iki sağ ittifakla gidildiğini, tek sol adayın kendisini olduğunu söyledi. 'Sıfır imkanla kampanya yürütüyorum' Söyleşinin başında Demirtaş, tutuklu bir siyasetçi olarak cezaevinden nasıl kampanya yürüteceğiyle ilgili sorularımızı yanıtladı. "Kendisinin ve binlerce partilinin siyasi rehine olarak cezaevinde tutulduğunu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de dosyalarıyla ilgili ihlâl kararlarını geciktirdiğini' belirten Demirtaş, kampanyayı dışarıdaki gençler ve kadınlar tarafından üstleneceğini söyledi: "Burada imkânlarım yok denecek kadar azdır. Sadece avukatlarımla ve posta yoluyla dışarıya mesaj gönderebiliyorum. Bunlar da cezaevindeki idarenin denetimine tabii maalesef. Ancak benim adıma partim HDP ve milyonlarca genç arkadaşım gönüllü olarak bu kampanyayı üstlenecektir.

"Mevcut Cumhurbaşkanı, devletin ve medyanın bütün imkanlarını kullanıp kampanya yürütürken, ben burada sıfır imkanla, sadece kadınların ve gençlerin yüreğine, cesaretine ve inancına güvenerek kampanya yürütüyorum. Ama buna rağmen kendimi şanslı hissediyorum, çünkü halkın gücü zorbalığı yenecektir." HDP'nin seçim stratejisi ne olacak? Demirtaş, kampanyada hangi konuların ön plana çıkacağını anlatırken 'demokrasi, ekonomi, adalet, eşitlik ve barıştan' bahsetti: "Çünkü Türkiye şu anda bütün bu başlıklarda derin bir kriz yaşıyor. Devlette ve toplumda tam demokrasi, ekonomide üretime dayalı kalkınma ve adil bölüşüm ile işsizliğin, yoksulluğun ortadan kaldırılması, yargı başta olmak üzere bütün devlet kurumlarında adaletin tesisi ile ülke içinde ve dışında barış politikalarına dair çözüm projelerimizi kampanya süresince anlatacağız. "Elbette bütün inanç ve etnik kimliklerin, kadınların eşit birer yurttaş olmaları için yapacaklarımızı da detaylarıyla anlatacağız. Bütün bu sorunların çözümünü de demokratik parlamenter sistem ve yeni bir anayasa ile gerçekleştireceğiz."

https://twitter.com/hdpdemirtas/status/992466451197022208 'HDP güçlü bir Türkiye partisi, bu konuda daha iddialıyız' HDP'nin, özellikle 7 Haziran 2015 genel seçimleriyle birlikte yürüttüğü strateji partinin yalnızca Kürt siyasetine endeksli olmayan bir Türkiye partisi olduğu yönündeki algısını güçlendirmişti. Ancak çözüm sürecinin sonlanması ardından çatışmaların yeniden başlaması, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve HDP'lilere yönelik tutuklama dalgalarının bu algının değişmesine neden olduğu yorumları yapılıyor. Bu tür yorumlara katılmayan Demirtaş ise bu konuda artık daha iddialı olduklarını söyledi: "HDP güçlü bir Türkiye partisidir. Bu konuda bugün dünden daha iddialıyız. Koşullar HDP'nin ne kadar önemli bir siyasi çizgi olduğunu ortaya koymuştur. 2015'ten bu yana yaşanan toplumsal kutuplaşma ve gerilimler ile Kürt sorununda yeniden çatışmalı sürece girilmiş olması HDP'yi daha da önemli hale getirmiştir. "24 Haziran seçimleri HDP'yi önceki seçimlere kıyasla çok daha ileri bir noktaya taşıyacaktır. Bu seçimin sürprizi HDP'dir. Herkes bizi yakından takip etsin, bunun kof bir iddia olmadığı görülecektir."

https://twitter.com/hdpdemirtas/status/992441307925766147 'Sadece seçim dönemi değil tümüyle silahlar susmalı' Demirtaş, 7 Haziran 2015 seçimlerinden kısa süre sonra PKK'ya ateşkes çağrısı yapmıştı. Bugünkü süreçteki çatışmaları ve olası ateşkes çağrılarını yorumlayan HDP'li siyasetçi, 'silahlar tümüyle susmalı' dedi: "Sadece seçim dönemleri için değil tümüyle silahların susmasını ve demokratik siyaset yoluyla sorunların çözümünü savunuyorum. Demokratik siyaset sadece bir dönemin taktik yöntemi değil asıl ve stratejik mücadele biçimi olmalıdır. Türkiye'de bunun imkânları çok sınırlı olmasına rağmen ben şiddet ve silah yöntemini benimsemiyorum, bu nedenle demokratik siyasetteyim zaten. "Ama hükümetin de Kürt sorununu bir terör sorunu olarak tanımlaması ve askeri yöntemlerle yok etmeye çalışmasını da doğru bulmuyor, kabul etmiyorum. Kürt sorunu ancak müzakere yoluyla ve demokratikleşme ile çözülebilir. "PKK'ye de hükümete de her zaman açıkça bu çağrıları yapan bir parti olarak, bu seçim sürecinde zaten Türkiye'ye bu yönüyle de onurlu, kalıcı bir barış vaat ediyoruz. Türkiye'nin birliği içerisinde Kürt sorununu barışçıl yollarla en kısa zamanda çözebilecek tek siyasetçi, tek çizgi biziz. Bu konuda samimi ve kararlıyız."

'Tek sol aday benim' Seçim sürecinin başlaması ardından AKP, MHP ve BBP Cumhur ittifakında bir araya geldi. Diğer yandan CHP, İP, DP ve SP ise parlamento seçimleri için ittifak kararı aldı. Bu iki ittifakı da sağ ittifak olarak yorumlayan Demirtaş, tek sol cumhurbaşkanı adayının kendisi olduğunu söyledi: "Her iki sağ ittifak nereye kadar bizi yok saymaya devam edecek, hep birlikte göreceğiz. Tek sol aday ve ittifak gücü olarak ben ve partim HDP her koşulda bütün ezilenlerin çıkarlarını savunmaya ve kazanımları için mücadele etmeye devam edeceğiz." 'HDP'ye vebalı muamelesi yapan anlayışlarla yol yürümek mümkün değil' Ankara'da, muhalefetin ortak bir cumhurbaşkanı adayı gösterememesinin en önemli nedenlerinden birinin İP ve Meral Akşener'in HDP ile yan yana gelmek istememesi olduğu yorumları yapılıyor. Demirtaş, Akşener ve İP'yi yorumlarken Akşener'i tanıdığını ve kendisine karşı herhangi bir önyargısının olmadığını ancak HDP'yi yok sayan anlayışlarla yol yürümenin mümkün olmadığını söyledi: "Siyasette diyaloga ve çözüm için ilkeli işbirliklerine inanıyorum. Sayın Akşener'i parlamento çalışmaları döneminden tanıyorum, tanışıyoruz. Kendisine karşı herhangi bir önyargım yok tabii ki. Ama ülkenin temel sorunlarına dair çözüm önerileri konusunda henüz tek bir cümle duymuş değiliz.