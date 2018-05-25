HDP’nin Dört Adayına Hapis Cezası

2010 yılından bu yana Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen KCK Ana Davası geçen yıl karara bağlanmıştı. 111 kişiye değişik cezalar verilirken, 43 sanık hakkında beraat kararı verildi.

Yaklaşık bir yıl önce Gaziantep İstinaf Mahkemesi’ne yapılan itiraz bugün sonuçlandı. Mahkeme, 89 sanık hakkında verilen hapis cezalarını onadı. Toplam 608 klasör ve 11 bin 84 sayfadan oluşan dava dosyasını inceleyen mahkeme, "örgüt yöneticiliği, örgüte üye olmak, örgüte yardım yataklık, örgüt propagandası” gibi suçlardan verilen cezaları onadı.

Cezaları onananlar arasında HDP’nin dört milletvekili adayı da bulunuyor. HDP listelerinden aday gösterilen Pero Dündar, Musa Farisoğulları, Leyla Güven veTayyip Temel cezası onanan isimlerden. Bu isimlerin cezaları 5 yıldan fazla olduğu için, kanunen Yargıtay’a itiraz hakkı bulunuyor. Sanıklar karara Yargıtay’da itiraz edeceklerinden adaylıkları şimdilik koruyacaklar.

Kararı Amerika’nın Sesi’ne değerlendiren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, yargının siyasallaştığını söyledi. Beştaş, “En büyük seçim çalışmasını yargı yapıyor. Harıl harıl HDP’lilerin dosyaları didiklenip kararlar veriliyor. Hiç kimsenin inanmayacağı bir zamanlamadır. Adaylar 27’sinde kesinleşecek 2 saat kala bu kararın açıklanması yargının seçim faaliyetlerinin ne kadar içinde olduğunu ortaya koymaktadır. Yargı erkini suçlama amacını taşımıyorum. Tarafsız ve bağımsız yargı olmaması için iktidar her türlü yöntemi kullanmaya devam ediyor. En fazla özgürlüğü kısıtlanan alanlar yargı alanlarıdır. Yargı mensuplarını kastediyorum, kendi özgürlükleri kısıtlanan binlerce hakim, savcı tutuklu ya da ihraç edilmiş durumda. HDP’nin 10 bini aşkın üye ve yöneticisini tutuklatan, cumhurbaşkanı adayı cezaevinde rehin olarak tutan, milletvekillerini, belediye başkanlarını özgürlüğünden mahrum bırakan, şimdi de adaylarıyla uğraşmaktadır. HDP adaysız kalmaz. Milyonlarla oluşan bir aileyiz. Bu ucuz yöntemlerden vazgeçsinler ”dedi.

Bu arada Yüksek Seçim Kurulu, HDP Şırnak’ta birinci sıra adayı Abdullah Güngen’in memnu haklar açısından adaylık şartını taşımadığına hükmetti. Güngen’in Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve bu cezasının 27 Mart 2014 tarihinde kesinleştiği için aday olamayacağı kararlaştırıldı. HDP, Güngen yerine başka bir isimi belirleyecek.

