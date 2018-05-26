HDP’nin İtirazına Rağmen YSK 'Sandık Taşıma' Kararı Aldı

HDP’nin itirazına rağmen Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) 19 ilde sandık taşıma kararı aldı. HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve HDP YSK Temsilcisi Mehmet Tiryaki, bugün 19 ilde valilikler kanalıyla yapılan sandık birleştirme taşıma taleplerine karşı YSK’ya itirazda bulundu. Sancar ve Tiryaki, YSK Başkanı Sadi Güven ile bir araya gelerek, HDP’nin seçim güvenliğine ve adil koşullarda seçim yapılmasına ilişkin endişelerini aktardı. Ancak HDP’nin yaptığı ziyarette ifade ettiği itirazlarına rağmen YSK, bugün akşam yaptığı toplantısında valiliklerce yapılan sandık birleştirme ve taşıma başvurularını kabul etti. YSK’nın kararını Amerika’nın Sesi’ne değerlendiren HDP’li Sancar, “Maalesef ilettiğimiz endişelere rağmen YSK, 19 ilden yapılan sandık birleştirme ve taşıma taleplerini onayladı. Ancak henüz tam anlamıyla bu durumdan etkilenen seçmen sayısını bilmiyoruz. Özellikle çok sayıda köy için sandık birleştirme kararı söz konusu. Bu nedenle ilk öngördüğümüzden de fazla sayıda seçmen etkilenecek görünüyor. Bu seçmenlerden büyük kısmı ise bizim seçmenimiz yani HDP’nin seçmeni” dedi.

HDP’li Sancar, YSK ziyareti çıkışındaki açıklamasında ise, “Görüşmemizin tek konusu sandık birleştirme ve sandık taşınması olayıydı. Bunun seçim güvenliğine ve seçimlerin adil işleyişi ile çok yakından ilgili olduğunu sürekli söylüyoruz. Elimizdeki bilgilere göre; bölge kentlerinde 18 ilden pek çok ilçe ve köyü kapsayacak şekilde sandık nakli ve sandık birleştirme talebi YSK’ya gelmiş. Bu talep idareden geliyor, valiliklerden, il seçim kurularından geliyor. Bu illerin tamamı Kürt bölgesindeki iller. Nakledilmek istenen seçmen sayısı toplam 270 bin olarak görünüyor. YSK bu talepleri dünden itibaren görüşmeye başlamıştı. Bir kaç ille ilgili kararını da almış görünüyor. Şu an bu taleplerle ilgili kurulun görüşmeleri devam edecek. İdareden gelen bu talepleri YSK görüşüp karara bağlayacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sonucu yüzde 0,1 bile belirleyebilir. Çok az bir miktar oyla ülkenin cumhurbaşkanının kim olacağı belirlenebilir. Seçim sonucu değişebilir” ifadelerini kullandı. Sandık taşıma konusunda güvenlik gerekçesinin gösterildiğini belirten Sancar, “Biz de soruyoruz, “Türkiye’de köylerin güvenliğini sağlama imkanı yok mu?” Bu taşıma talebi gelen illerin ve sandıkların büyük bir kısmı 1 Kasım’da bulundukları yerde kurulmuştu. 1 Kasım’da bile güvenli görünen bu bölgelerden şimdi sandık taşıma kararı çıkıyor. 270 bin seçmenin olduğu sandıkların yüzde 90’ı 1 Kasım seçimlerinde oldukları yerde kurulmuştu. Nakil ve taşıma söz konusu olmamıştı. 1 Kasım seçimlerinin hangi şartlarda gerçekleştiğini bir kez daha hatırlatalım. Çok yoğun operasyonlar ve yaygın çatışmalar vardı. Oysa bugün bu çapta bir çatışma da operasyon da yok. Peki, idare neye güvenerek, orada bir güvenlik sorunu olduğunu iddia ediyor. Bu gerekçe inandırıcı değil,” diye konuştu.