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HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Demirtaş TRT'de konuştu: Tek adam değil, çok insanız

17.06.2018 21:19 | Son Güncelleme

Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, yaklaşık 20 ay sonra ilk kez bir kameranın karşısına çıktı ve "Burada olmamın tek nedeni AKP'nin benden korkuyor olması... Bu kadar çok insan bir tek adamdan korkacak değiliz. Zarfın içine korkuyu değil, geleceğe dair umudunuzu atın" dedi.

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Demirtaş TRT'de konuştu: Tek adam değil, çok insanız

Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, yaklaşık 20 ay sonra ilk kez bir kameranın karşısına çıktı.

TRT Haber'de 10 dakikalık seçim konuşması yayınlanan Demirtaş, hakkında herangi bir mahkumiyet bulunmadığını hatırlatarak, "Hakkımdaki suçlamaların tamamı sizlere yaptığım konuşmalardır. Başka da bir suçlama yoktur. Burada olmamın tek nedeni AKP'nin benden korkuyor olması" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması durumunda olumsuzlukların artacağını ifade eden Demirtaş, "Bugün yaşadıklarınız, tek adam rejiminin fragmanıdır. Esas film henüz başlamadı bile" diye konuştu.

"Derin bir karamsarlık var. Komşu komşudan, kardeş kardeşten korkar hale geldi. Tek adam rejiminde uğradığımız haksızlıklar için başvuracağımız bir yer kalmayacak" diyen Demirtaş, seçmenlerin bu gidişatı değiştirebileceğini vurgulayarak, "Ülkemizi bu uçurumun kenarından kurtaracağız. Sandığa gidin oyunuzu kullanın ve sandıklarınıza sahip çıkın. Benim buradaki imkanlarım çok kısıtlı. Benim adıma inançla ve coşkuyla inanıyorum ki çalışma yapıyorsunuz. 20 ay değil 20 yıl verseler bile boyun eğmeyeceğim. Bizim farkımız budur işte. Tek adam değil, çok insanız. Bizi idamla tehdit edenlere boyun eğmeyeceğiz" diye konuştu.

Tercihinizi Erdoğan'dan yana kullanmanız halinde ülkenin kaderi tek kişinin dudakları arasında olacak" diyen Demirtaş, "Bu kadar çok insan bir tek adamdan korkacak değiliz. Zarfın içine korkuyu değil, geleceğe dair umudunuzu atın" çağrısında bulundu.

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