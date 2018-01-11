HDP’ye Bir Ceza Daha

Son Güncelleme 6 saat önce 11.01.2018 18:24 |6 saat önce

“PKK sizi tükürüğünde boğar” sözleri nedeniyle tepki çeken, HDP’nin tutuklu milletvekillerinden Abdullah Zeydan, “Terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası” yapma suçlarından 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım karara ‘Ferman yüksek yerden yazıldı’ diyerek tepki gösterdi.

Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) 4 Kasım 2016'da yapılan operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklanan Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, daha önce karara bağlanan ancak Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozulan davada hakim karşısına çıktı. Edirne F tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zeydan'ın davası, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Zeydan, görüntülü sistemle ifade vermek istemediği için duruşmaya katılmazken, avukatları ve HDP'li milletvekilleri davada hazır bulundu. İlk sözü alan Cumhuriyet Savcısı, Zeydan'ın "Suç ve suçluyu övme” ve "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçlarından beraatini isterken, "PKK sizi tükürüğünde boğar” sözlerinden dolayı "Terör örgütü propagandası yapmak” ve 7 ayrı eyleme katıldığı için "Terör örgütüne üye olmak” suçlarından 8,5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istedi. Daha sonra söz alan Zeydan'ın avukatları ise suçlamaları reddetti. Avukatlardan Mahsuni Karaman, taleplerinin gerekçe gösterilmeden reddedildiğini belirterek, "Muhalif siyasete karşı yapılan linç girişimine alet olan yargı zincirine katılmak istemiyorum. Milletvekili yargılamalarında gösterilen bu özensizlik, tutumsuzluk, bu etkisiz muhakeme sisteminin bir parçası da olmak istemiyorum. Benim nezdimde müvekkilim suçsuzdur, milletvekilidir, halkın meşru iradesinin temsilcisidir. Şu ana kadar taleplerimizin hiçbir gerekçe gösterilmeksizin, araştırılmadan reddedilmesi bizler açısından üzücüdür ve yargıya karşı güvenimizi sıfıra indirmiştir. Mahkemenizden talebim suçsuz olan müvekkilim ile ilgili beraat kararı vermenizdir. Aksi bir karar vermenizle bizim nezdimizde müvekkilimizin suçsuz olduğu inancına zerre-i mıskal bir etki de olmayacaktır" dedi. Mahkeme Başkanı ise Karaman'a sözlerinin incitici olduğu söyledi. Avukatın "İncinmek iyidir" cevabını tutanaklara yazdıran Mahkeme Başkanı, Karaman hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mahkeme Başkanı ile Zeydan'ın diğer avukatı Emin Aktar arasında da gerginlik yaşandı. Aktar'ın daha önce mahkumiyet kararı veren mahkemenin reddi konusundaki savunması sırasında araya giren Mahkeme Başkanı, "Çok can sıkıyorsunuz. Artık yeter. Hakim olabilirim, başkan olabilirim ama ben de insanım. Hukuk tartışmıyorsunuz" dedi. Bunun üzerine Aktar, "Duruşmada bulunmamdan rahatsızsanız, çıkabilirim" diye yanıt verdi. Mahkeme Başkanı ise "İnsanlar kendilerine çok fazla değer biçiyor. Niye rahatsız olayım? Daha önce verdiğimiz karar yok hükmündedir. Söz, yok hükmündedir. 2 tanığınızı dinledim. Tanıklardan bir şey çıkmayınca diğerinden siz vazgeçtiniz. Bana yüklenmeyin, savunmanızı yapın" şeklinde konuştu. Savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Zeydan'ın "Suçu ve suçluyu övme” ve "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçlarından beraatine karar verdi. Sanığın "Terör örgütüne yardım etme” ve "Terör örgütü propagandası” suçlarından yeniden 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, Zeydan'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.