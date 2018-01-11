HDP’ye Bir Ceza Daha

Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) 4 Kasım 2016'da yapılan operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklanan Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, daha önce karara bağlanan ancak Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozulan davada hakim karşısına çıktı.
Edirne F tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zeydan'ın davası, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Zeydan, görüntülü sistemle ifade vermek istemediği için duruşmaya katılmazken, avukatları ve HDP'li milletvekilleri davada hazır bulundu.
İlk sözü alan Cumhuriyet Savcısı, Zeydan'ın "Suç ve suçluyu övme” ve "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçlarından beraatini isterken, "PKK sizi tükürüğünde boğar” sözlerinden dolayı "Terör örgütü propagandası yapmak” ve 7 ayrı eyleme katıldığı için "Terör örgütüne üye olmak” suçlarından 8,5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istedi.
Daha sonra söz alan Zeydan'ın avukatları ise suçlamaları reddetti. Avukatlardan Mahsuni Karaman, taleplerinin gerekçe gösterilmeden reddedildiğini belirterek, "Muhalif siyasete karşı yapılan linç girişimine alet olan yargı zincirine katılmak istemiyorum. Milletvekili yargılamalarında gösterilen bu özensizlik, tutumsuzluk, bu etkisiz muhakeme sisteminin bir parçası da olmak istemiyorum. Benim nezdimde müvekkilim suçsuzdur, milletvekilidir, halkın meşru iradesinin temsilcisidir. Şu ana kadar taleplerimizin hiçbir gerekçe gösterilmeksizin, araştırılmadan reddedilmesi bizler açısından üzücüdür ve yargıya karşı güvenimizi sıfıra indirmiştir. Mahkemenizden talebim suçsuz olan müvekkilim ile ilgili beraat kararı vermenizdir. Aksi bir karar vermenizle bizim nezdimizde müvekkilimizin suçsuz olduğu inancına zerre-i mıskal bir etki de olmayacaktır" dedi. Mahkeme Başkanı ise Karaman'a sözlerinin incitici olduğu söyledi. Avukatın "İncinmek iyidir" cevabını tutanaklara yazdıran Mahkeme Başkanı, Karaman hakkında suç duyurusunda bulundu.
Mahkeme Başkanı ile Zeydan'ın diğer avukatı Emin Aktar arasında da gerginlik yaşandı. Aktar'ın daha önce mahkumiyet kararı veren mahkemenin reddi konusundaki savunması sırasında araya giren Mahkeme Başkanı, "Çok can sıkıyorsunuz. Artık yeter. Hakim olabilirim, başkan olabilirim ama ben de insanım. Hukuk tartışmıyorsunuz" dedi. Bunun üzerine Aktar, "Duruşmada bulunmamdan rahatsızsanız, çıkabilirim" diye yanıt verdi. Mahkeme Başkanı ise "İnsanlar kendilerine çok fazla değer biçiyor. Niye rahatsız olayım? Daha önce verdiğimiz karar yok hükmündedir. Söz, yok hükmündedir. 2 tanığınızı dinledim. Tanıklardan bir şey çıkmayınca diğerinden siz vazgeçtiniz. Bana yüklenmeyin, savunmanızı yapın" şeklinde konuştu.
Savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Zeydan'ın "Suçu ve suçluyu övme” ve "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçlarından beraatine karar verdi. Sanığın "Terör örgütüne yardım etme” ve "Terör örgütü propagandası” suçlarından yeniden 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, Zeydan'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeydan hakkında 2015-2016 yılları arasında Hakkari, Yüksekova ve Şırnak'ta düzenlenen 7 ayrı etkinlikte bulunması ve konuşmaları nedeniyle 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede Zeydan, "Örgüt propagandası yapma”, "Suçu ve suçluyu övme”, "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme bunların hareketlerine katılma” ile "Örgüte üye olma” ile suçlandı. Daha önce yine aynı cezaya çarptırılan Zeydan'ın avukatları karara itiraz etmişti.Üst mahkeme olan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Zeydan'ın savunma hakkı kısıtlandığı gerekçesiyle yerel mahkemenin verdiği kararı bozmuştu.
Duruşmadan sonra açıklama yapan HDP Grup Başkan vekili Ahmet Yıldırım, kararın önceden verildiğini söyledi. Yıldırım, "İçeride yeni bir tiyatronun yeni bir perdesi oynandı. Avukatların yeni deliller sunmaları görmezden gelinerek, aynı karar verildi. Bu ülkede temyiz mahkemelerine ne gerek var? Bu kadar etkisiz ve yetkisiz ise Yargıtay, Danıştay, yani bir bütün olarak temyiz kurumu kendini lağvetsin ya da siyasi iktidar sopa haline getirdiği yerel mahkemeyi, nihai mahkeme olarak kabul etsin. Abdullah Zeydan, bugün avukatlarının somut delillerine rağmen, gitmediği bir yer, yapmadığı bir konuşma ve bulunmadığı bir fiilden ceza aldı. Yapmadığı konuşmayı propaganda olarak söylediler. Ne propaganda, ne götürülmek istenilen bir malzeme, ne yardım yataklık ne de üyelik suçu oluşmamıştır. Ama bir defa ferman yüksek yerden yazılmış. Bugün avukatlar savunma yapsaydılar bile bu karar önceden belliydi. Bir diğer husus ise avukatların yaptığı savunmalar ne zamandan beri mahkeme heyetleri için can sıkıntısı oluyormuş. Savunma yaparken avukata ‘Canımızı sıkıyorsunuz' diyorlar. Milyonlarca insanın canını yaptığınız işlerle zaten sıkıyorsunuz" dedi.
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