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Hedef içme suyunun kalitesini artırmak

02.02.2018 10:23 | Son Güncelleme

Avrupa Komisyonu içme suyunun kalitesinin artırılması ve herkesin içme suyuna erişiminin sağlanmasını talep ediyor.

Sunulan öneriler arasında restoranlarda musluk suyunun ücretsiz servis edilmesi bulunuyor.Avrupa Komisyonu, içme suyunun kalitesinin artırılması ve bütün vatandaşların içme suyuna erişiminin kolaylaştırılması için hazırladığı önerileri açıkladı. Avrupa Birliği'nin (AB) içme suyu yönetmeliğinde değişiklik yapılmasını isteyen Komisyon, böylelikle musluktan su içilmesinin yaygınlaştırılmasını ve plastik şişe kirliliğinin azaltılmasını hedefliyor. Avrupa Komisyonu tarafından Perşembe günü Brüksel'de yapılan açıklamaya göre, somut öneriler arasında AB sınırlarındaki bütün restoranlarda ücretsiz içme suyu servis edilmesive kamuya açık yerlerde içme suyu çeşmeleri yaptırılması bulunuyor.

İçme suyunda denetimlerin artırılması isteniyor

Avrupa Komisyonu, içme suyuna ilişkin standartlarda olası zararlı maddeler, bakteriler veya virüslere ilişkin yeni 18 kriter eklenmesini talep ediyor. Komisyon Çevreden Sorumlu Üyesi Karmeno Vella, bu önerilerle 20 yıl önce hazırlanan AB İçme Suyu Yönetmeliğini güncelleyeceklerini ifade etti.

İçme suyunun yanı sıra suyun musluktan akmasına kadar geçirdiği aşamalarda denetimin artırılması ve su borularındaki zararlı maddelerin azaltılması öngörülüyor. Bunun yanı sıra içme suyu sağlayan işletmelerin suyun kalitesine ilişkin bilgilere ulaşımın kolaylaştırılması ve böylelikle vatandaşların güveninin artırılması hedefleniyor.

Avrupa Komisyonu, AB'ye üye ülkelerin bütün vatadandaşlarına içme suyuna erişimi sağlamasını talep ediyor. Komisyon'un verdiği bilgilere göre, AB genelinde yaklaşık 23 milyon kişi kamuya ait su şebekesinden hizmet alamıyor, bunların çoğunu yoksul insanlar oluşturuyor.

Plastik şişe kullanımının azaltılması hedefleniyor

Komisyon, bu önerilerle plastik şişe kullanımının da azaltılmasını hedefliyor. Komisyonun hesaplarına göre, daha az plastik şişe kullanılması halinde Avrupa çapında insanların toplam 600 milyon euro tasarruf sağlayacağını tahmin ediyor.

Ancak yapılacak değişikliklerin yılda 1 milyar 600 milyon ile 2 milyar 200 milyon euro ek mali yük getireceği düşünülüyor. Avrupa'da içme suyu üretiminin maliyetinin yılda 46 milyon 300 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Vatandaş girişiminin başarısı

Avrupa Komisyonu'nun sunduğu öneriler, Right2Water adlı vatandaş girişiminin talebi doğrultusunda hazırlandı. Girişim 2013 yılında başlattığı imza kampanyasında, herkes için temiz içme suyu erişimin sağlanması talebinde bulunmuştu. Kampanyada yaklaşık bir milyon 600 bin imza toplanmıştı. Kampanya, yeterli sayıda imzanın toplandığı ilk AB vatandaş girişimi olma özelliği taşıyor.

AFP,dpa/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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