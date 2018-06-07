Hedef Kandil mi?

Türkiye’nin Irak Kürt Bölgesindeki PKK kamplarına yönelik operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez hedefin örgütün yönetim merkezi Kandil Dağı olduğu iddia ediliyor. Bu iddiayı Cumhurbaşkanı ve Başbakan da dile getirdi. Ancak bölgeyi bilen uzmanlar bunun çok da kolay olmadığı görüşünde.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu seçim çalışmaları kapsamında geldiği Diyarbakır’da yaptığı konuşmada, Kandil’e operasyon yapılabileceğinin sinyallerini vermişti. Bu açıklamadan bir gün sonra Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bakanlar kurulu toplantısının ardından, “Türkiye Kandil'e girebilir” açıklamasını yaptı. Türkiye’de hükümete ve basına göre Kandil’in ele geçirilmesine yönelik bir operasyon başlamış durumda.
PKK’ya yakın medyaya göre ise operasyon 2017 yılının Aralık ayında başladı. Hava bombardımanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri karadan ve helikopterlerle bölgeye girdi. Girilen bölge Hakurk ve Bradost’tu. Hakurk örgütün Irak’ta ilk yerleştiği ve Türkiye’ye geçiş için kullandığı bir bölge. Örgüt kaynaklarına göre Türk askerleri Mart ayından sonra ilerlemeye başladı.
Benzer bir iddia hükümete yakınlığı ile tanınan Gazeteci Yazar Abdulkadir Selvi tarafında da gündeme getirildi. Selvi Perşembe günkü köşesinde, harekatın üç ay önce başladığını belirterek, “Kandil harekatı 3 aydır sessiz sedasız şekilde icra ediliyor. Büyük ölçekli tam 11 bölgesel üs kuruldu. Aman yanıltıcı olmasın. Büyük operasyon henüz başlamış değil. Bunlar ön hazırlıklar. Öyle böyle değil, Kandil’e yönelik büyük bir operasyon hazırlanıyor. Bu kez masada farklı bir Kandil planı var. Kandil, PKK’dan temizlendikten sonra şimdiye kadar olandan farklı bir plan uygulanacak. PKK’nın tekrar dönmemesi için Kandil’e geçici üsler kurulacak. Böylece Kandil artık PKK’nın değil, TSK’nın üssü olacak” dedi.
Ancak Kandil’e operasyonun kolay olmayacağını düşünenler de var. Irak Kürt Bölgesi’nin başkenti Erbil’de yaşayan ve bölgeyi yakından takip eden Gazeteci Hemin Hoşnaw, operasyonun önündeki en büyük engelin coğrafya olduğunu söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Hoşnaw, “Şu anda Türk ordu birlikleri, Berazgir bölgesinde, Lelikan tepesine, Abdal Kovi dağına, Xakurk vadisi ve Geliyê Reş arasına düşen Êrışmê tepesine, Benê ve Helkera köylerinin arasına düşen Şoşnê tepesine, Türkiye sınırına 10 kilometre uzaklıkta olan Kıtkin tepesi bölgelerine yerleşmiş bulunuyor. Türkiye sınırına en uzak nokta, 26 kilometre ile Lelikan tepesidir. Türk ordusunun yerleştiği yerler Kandil'e havadan 50 kilometre, karadan ise 100 kilometreden daha fazla uzaklıkta bulunuyor” dedi.
Hoşnaw, bölgede İran-Irak savaşından kalma mayınların bulunduğuna dikkat çekerek, “Türk Ordusu'nun Kandil'e ulaşması için, birkaç stratejik noktayı ve halkın yoğun yaşadığı birkaç yerleşim yerini daha alması gerekiyor. İlk olarak Lelikan'a 14 kilometre uzaklıkta olan Sidekan kasabasını ve üstündeki sıra tepelikleri almak zorunda. PKK gerillalarının manevra hakimiyetini kontrol etmek için de Serê Berdê alanını kontrol etmek zorunda ki, Diyana-Sidekan yolunun üst kesimine düşüyor. Bundan sonra da Goşine ve Hasan Beg dağları geliyor ki, İran-Irak savaşında şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgedir ve alanda o savaştan kalma yüzlerce patlamamış mayın bulunmaktadır” diye konuştu. Hoşnaw, bazı bölgelerdeki operasyonlarda İran’ın onayının alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Operasyon HDP’nin de gündemindeydi. Partisinin Elazığ mitinginde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, operasyonun seçim yatırımı olduğunu savundu. Temelli, “Bütün hesabı bizim 80 vekilimizi almak üzere. Bu Kandil senaryosu da bundan kaynaklanıyor. İlla bir savaşa ihtiyacı var. Afrin’i de böyle yarattı. Bakın ÖSO çeteleri kadınlara saldırıyor. Başını örtmeyen kadına zor kullanıyorlar. Afrin savaşı seçimlere yetişmedi, şimdi Kandil senaryosu var. Çünkü insanlara korku salacak. Diyecek ki, ‘bakın savaş var, savaş sırasında iktidar değişmemeli. Biz terörle mücadele ediyoruz, aman bu kararlılıktan dönmeyelim’. Artık bu yalanın alıcısı yok. 80 vekili almak için yazılan bu senaryoların karşılığı olmayacak” şeklinde konuştu.
Son olarak 3 Haziran’da PKKlılar tarafından bölgede yol yapan askeri birliğe düzenlenen saldırıda 2 asker yaşamını yitirmişti. Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre ise; Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerine Çarşamba günü hava harekatı düzenlendi. 16 hedefin imha edildiği harekatta, 6 PKKlı etkisiz hale getirildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Man Adası' kararına sert tepki: Biz parayla, pulla korkmayız, biz namuslu adamlarız
Bursa'da hastaneye diye evden çıkan kadının, eşinin arkadaşıyla kaçtığı iddia edildi
AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası' şoku! İşte Erdoğan'a ödeyeceği para
Meteoroloji'den son dakika kritik kavurucu sıcaklık uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak?
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurduk
Bu halinden eser kalmadı! O artık ‘mavi gözlü beyaz ejderha'
Kızgın bisikletçi havalı kornayla terör estirdi
Boynuna ip bağlayıp yerlerde sürüklediler! Vahşetin sonrasında görüntüler ortaya çıktı
Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda
CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk
Bir vücutta 3 DNA taşıyor! Bu Türkiye'de bir ilk...
WhatsApp’ın sinir bozan o tuşu sonunda değişiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum