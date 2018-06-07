Hedef Kandil mi?

Türkiye’nin Irak Kürt Bölgesindeki PKK kamplarına yönelik operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez hedefin örgütün yönetim merkezi Kandil Dağı olduğu iddia ediliyor. Bu iddiayı Cumhurbaşkanı ve Başbakan da dile getirdi. Ancak bölgeyi bilen uzmanlar bunun çok da kolay olmadığı görüşünde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu seçim çalışmaları kapsamında geldiği Diyarbakır’da yaptığı konuşmada, Kandil’e operasyon yapılabileceğinin sinyallerini vermişti. Bu açıklamadan bir gün sonra Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bakanlar kurulu toplantısının ardından, “Türkiye Kandil'e girebilir” açıklamasını yaptı. Türkiye’de hükümete ve basına göre Kandil’in ele geçirilmesine yönelik bir operasyon başlamış durumda. PKK’ya yakın medyaya göre ise operasyon 2017 yılının Aralık ayında başladı. Hava bombardımanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri karadan ve helikopterlerle bölgeye girdi. Girilen bölge Hakurk ve Bradost’tu. Hakurk örgütün Irak’ta ilk yerleştiği ve Türkiye’ye geçiş için kullandığı bir bölge. Örgüt kaynaklarına göre Türk askerleri Mart ayından sonra ilerlemeye başladı.

Benzer bir iddia hükümete yakınlığı ile tanınan Gazeteci Yazar Abdulkadir Selvi tarafında da gündeme getirildi. Selvi Perşembe günkü köşesinde, harekatın üç ay önce başladığını belirterek, “Kandil harekatı 3 aydır sessiz sedasız şekilde icra ediliyor. Büyük ölçekli tam 11 bölgesel üs kuruldu. Aman yanıltıcı olmasın. Büyük operasyon henüz başlamış değil. Bunlar ön hazırlıklar. Öyle böyle değil, Kandil’e yönelik büyük bir operasyon hazırlanıyor. Bu kez masada farklı bir Kandil planı var. Kandil, PKK’dan temizlendikten sonra şimdiye kadar olandan farklı bir plan uygulanacak. PKK’nın tekrar dönmemesi için Kandil’e geçici üsler kurulacak. Böylece Kandil artık PKK’nın değil, TSK’nın üssü olacak” dedi. Ancak Kandil’e operasyonun kolay olmayacağını düşünenler de var. Irak Kürt Bölgesi’nin başkenti Erbil’de yaşayan ve bölgeyi yakından takip eden Gazeteci Hemin Hoşnaw, operasyonun önündeki en büyük engelin coğrafya olduğunu söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Hoşnaw, “Şu anda Türk ordu birlikleri, Berazgir bölgesinde, Lelikan tepesine, Abdal Kovi dağına, Xakurk vadisi ve Geliyê Reş arasına düşen Êrışmê tepesine, Benê ve Helkera köylerinin arasına düşen Şoşnê tepesine, Türkiye sınırına 10 kilometre uzaklıkta olan Kıtkin tepesi bölgelerine yerleşmiş bulunuyor. Türkiye sınırına en uzak nokta, 26 kilometre ile Lelikan tepesidir. Türk ordusunun yerleştiği yerler Kandil'e havadan 50 kilometre, karadan ise 100 kilometreden daha fazla uzaklıkta bulunuyor” dedi.