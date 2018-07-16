Helsinki'deki tarihi Trump-Putin görüşmesinin ardından önemli mesajlar

İşte açıklamadan satır başları: VLADİMİR PUTİN: Biz ancak birlikte çalışırsak bütün zorlukların üstesinden gelebiliriz. Biz büyük nükleer güçler olarak büyük bir sorumluluk düşüyor üzerimize. Müzakerelerimiz içerisinde büyük önem verdik istikrarın sağlanması ile kitle imha silahlarının kısıtlandırılması için bazı fikir alışverişlerinde bulunduk. Birlikte çalışmamızın son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Silahsızlandırma ajandası konusunda vurgu yapmak istiyorum. Start anlaşmasının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Uzayın silahlardan arındırılmış olması da son derece önemli. Terörle mücadele işbirliğimizin devam etmesi ve siber güvenlik için de birlikte çalışılmasının altının çizilmesi gerekiyor. 'TRUMP'A YENİ BİR TEKLİFTE BULUNDUM' Geniş bir çerçeve içerisinde işbirliğinin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Başkan Trump ile terörle mücadele çalışma grubunun ortaya konulması için Trump'a yeni bir teklifte bulundum. Suriye konusunda tabi ki barış ve ülke içerisinde yeniden yapılanma konusundaki işbirliğimiz bizim ilk başarılı çalışmamız olabilir. Rusya ve ABD yapıcı bir şekilde birlikte çalışabilir. Bu konuda liderlik rolünü üstlenebilir. Suriyeli halkın evlerine dönmesini sağlayabilir. Bunu yapabilmek için her türlü şeye sahibiz. Ama hem Amerikan hem Rus ordusu etkin ve doğru bir iletişimle işbirliği sağlamak zorunda. Bunun içinde doğru kanalların açılması gerekiyor. Tehlikeli olayların yaşanmaması için iletişim kanallarının açık olması gerekiyor.

Suriye'de teröristlerin ortadan kaldırılması durumu da 1974 anlaşmasına da uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu Golan tepelerinde barışın sağlanmasına yol açacaktır. Bu Suriye ve İsrail arasındaki barışı da güçlendirecektir. Sayın Başkan bu görüşmelerde buna özellikle parmak bastı. 'KALICI BARIŞ İÇİN GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK' Rusya bu konuda gerekli adımları atacaktır. Bu durum Rusya'nın da çıkarınadır. Kalıcı barış için gerekli adımları atarak BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde Kore durumunun da çözülmesi için adım atmaya da hazırız. Biz ABD'nin almış olduğu kararlar konusunda bizim duruşumuzu da biliyorlar. Ancak İran nükleer anlaşmadan çekilmesi kararını değerlendirmek istiyorum. İran nükleer programının barışçıl olması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmiştir. Aynı şekilde anlaşmaların gerçekleştirilmesi konusunda ABD Ukrayna konusunda da önemli adımlar atabilir. Aynı şekilde ekonomik işbirliği konusunda her iki ülkenin de tabi büyük çıkarına olacaktır. 'RUSYA, ABD SEÇİMLERİNE MÜDAHALE ETMEDİ' Rusya asla ABD seçimlerine müdahale etmemiştir. Rusya hiçbir zaman Amerika'nın iç işlerine karışmamıştır ve asla karışmayacaktır. Bu konuda spesifik bir materyal varsa bunları birlikte incelemeye hazırız.

TRUMP: Finlandiya Cumhurbaşkanı’na bizi burada ağırladığı için, Sayın Putin’e de ne kadar güzel bir toplantı olduğunu söylemek istiyorum. Rusya ve Putin, dünyadaki en iyi Dünya kupası organizasyonlarından birine imza attı, tebrik ediyorum. Bugün burada Amerikan diplomasisini emin adımlarını temsil etmekte gurur duyuyorum. Kesinlikle düşmanlık ve birbirimize sırtımızı dönmektense, diyalog kurmak tamamen yeğlediğim bir diplomasi türü. İki ülke arasında çok iyi bilinen anlaşmazlık var. Bunu derinlemesine konuştuk. Dünyamızın problemlerini de gündeme getirdik. Bu problemlerle nasıl başa çıkabileceğimizi konuştuk. “4 SAAT ÖNCE BU DURUM DEĞİŞTİ” Diplomasinin bir kenara bırakılıp, düşmanlığın sesinin yükseldiği durumlarda neler olduğunu gördük geçmişte. Bu ilişkiler ikinci dünya savaşı sonrasının çok daha ilerisine taşınacak. ABD ve Rusya bir diyalog gerçekleştirebiliyordu. Soğuk savaş zamanında bile bu denli kötü değildi. Ancak bu toplantıda bu durum değişti. 4 saat önce bu durum değişti, ben gerçekten buna yürekten inanıyorum. Ben ABD Başkanı olarak dış politika konularında kararlar alabiliyorum. Bütün o eleştirilere karşın ben yapıcı diyaloglara inanıyorum, fırsatlara inanıyorum, ben yeni yollardan yürümeye inanıyorum. Politik riskler almayı, barışı riske atmaya tercih ederim her zaman. Ben ABD Başkanı olarak, Amerika için en iyi olanı her zaman yeğlerim.