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Helsinki Sokakları Trump Karşıtı Göstericilerle Doldu

16.07.2018 19:11 | Son Güncelleme

Kürtaj haklarını savunanlardan faşizm karşıtlarına, serbest ticaret savunucularından savaş karşıtı Ukraynalılar'a, çevrecilerden LGBT hakları savunucularına kadar pek çok protestocu Finlandiya'nın başkentindeydi

Helsinki Sokakları Trump Karşıtı Göstericilerle Doldu

Başkan Donald Trump ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, biraraya geldikleri Helsinki'de protesto edildi.

Kürtaj haklarını savunanlardan faşizm karşıtlarına, serbest ticaret savunucularından savaş karşıtı Ukraynalılar'a, çevrecilerden LGBT hakları savunucularına kadar pek çok protestocu Finlandiya'nın başkentindeydi.

Bazı göstericiler, Putin-Trump görüşmesinin yapıldığı cumhurbaşkanlığı sarayının önüne kurulan bariyerlerin arkasında seslerini duyurmaya çalıştı.

Diğerleri de, Helsinki'nin önemli noktalarında halkın ve turistlerin ilgini çekmeye odaklandı.

Kentin Senato Meydanı'nda kürtaj hakları savunucuları “hamile Trump” kostümleriyle, Trump yönetiminin kürtaj konusundaki tutumunu protesto etti.

Aynı noktada, Finlandiyalı İsrail yanlısı gruplar, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararını destekledi.

Yüzlerce kişinin katıldığı bir diğer yürüyüşte de, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e destekten, faşizm karşıtlığına, kadın haklarına kadar pek çok protestocunun sesi duyuldu.

Pazar günü de 2 bine yakın kişi kentte insan hakları, demokrasi ve çevre konusunda biraraya geldi. Protestocular doğrudan Putin ve Trump'ı hedeflemediklerini, uluslararası sorunlara dikkat çekmek istediklerini belirtti.

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