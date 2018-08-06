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Hem suçlu hem güçlü! Başka biriyle yakalanınca kocasının penisini ısırarak kopardı!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.08.2018 11:31 | Son Güncelleme

Korkunç olay Hindistan'da yaşandı. Başka bir erkekle 'uygunsuz' bir pozisyonda kocasına yakalanan kadın sinirlenip kocasının penisini ısırarak kopardı.

Hem suçlu hem güçlü! Başka biriyle yakalanınca kocasının penisini ısırarak kopardı!

Adam karısını başka köyden bir adamla yakalayınca, karısını yasak aşkın ortaya çıkarmakla tehdit etti.

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Bunun üzerine Jayanthi isimli 45 yaşındaki kadın sinirlenerek, kocasının penisini ısırarak kopardı. Sinirli kadın olay yerinden sevgilisiyle kaçtı.

Suçunu itiraf eden kadın cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki koca ise ameliyata alındı. Doktorlar durumunun stabil olduğunu aktardı.

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