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Hemşireler, kendilerini taciz eden doktoru dövdü

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2018 15:22 | Son Güncelleme

Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinde bir hastanede hemşireler, kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdükleri doktoru dövdü.

Hemşireler, kendilerini taciz eden doktoru dövdü

Geo News'deki habere göre, Mirpur Has ilçesindeki hastanede görevli doktor, hemşireler tarafından kendilerine cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle darbedildi.

DOKTORU HASTANE YETKİLİLERİ KURTARDI

Doktor, hemşirelerin elinden hastane yetkilileri tarafından kurtarıldı.

Hemşireler, doktorun kendilerine bir haftadır cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdü. Adı açıklanmayan doktor ise iddiaları reddederek "Ben sadece ameliyat odasında makyaj yapmamaları için hemşireleri uyardım. Ardından da bana saldırdılar" diye kendini savundu.

Hastane yönetimi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aynı doktorun, 2014'te de bir kadına cinsel tacizden suçlu bulunduğu ancak hastane yönetimi tarafından görevden alınmasına karar verilmesine rağmen tanıdıklarını devreye sokarak işine devam ettiği ortaya çıktı.

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hemşire doktor

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