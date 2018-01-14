HABER

Henüz 20 yaşında ama sayılı zenginler arasına girdi!

DÜNYA HABERLERİ | 14.01.2018 11:27 | Son Güncelleme 2 saat önce

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Shane Missler (20) isimli bir genç, ülkenin en büyük şans oyunu olan Mega Millions'dan 450 milyon dolar kazandı. Shane Missler'in kazandığı ikramiye, Mega Millions'un 21 yıllık tarihi boyunca en büyük dördüncü ikramiye ve tek kişi tarafından kazanılan ikinci büyük ikramiye oldu.

Henüz 20 yaşında ama sayılı zenginler arasına girdi!

Lotoda şansını denemek isteyen Missler, oynadığı şans oyununda 5 rakamı doğru bilmeyi başardı. Genç yaşında bir anda zengin olan talihli, ilk etapta kazandığı ikramiyenin 282 milyon dolarını alacak. Geçen yıl Florida'ya taşınan Missler, liseyi bitirdikten sonra pek çok işte çalıştı ve en son girdiği işten de geçen hafta ayrıldı.

PARA YÖNETİMİ DERSİ ALACAK

Haberi alır almaz sosyal medya hesabından kazananın kendisi olduğunu duyuran Missler, duyduğu şaşkınlığı ve mutluluğu dile getirdi. Babası ve bir avukat eşliğinde Tallahassee kentindeki piyango merkezine giden genç talihli, biletini onaylatarak yetkililere teslim etti. Missler yaptığı açıklamada "Ben daha 20 yaşındayım. Bu parayı hayallerimi gerçekleştirmek, aileme yardım etmek ve insanlık için iyi şeyler yapmak için kullanacağım" dedi.

Büyük hedefleri olduğunu belirten Missler, "Henüz çok genç olsam da para yönetimi konusunda ders alacağım. Ailemle ilgilenmek, güzel vakit geçirmek ve maddi başarı sağlayabilmek için kendime bir yol çizerek geleceğe miras bırakacağım" diyerek parayı yararlı işlerde kullanarak değerlendireceğini ifade etti.

Shane Missler'in kazandığı ikramiye, Mega Millions'un 21 yıllık tarihi boyunca en büyük dördüncü ikramiye ve tek kişi tarafından kazanılan ikinci büyük ikramiye oldu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Florida Mega Millions şans oyunu Shane Missler

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Ekrem Dumanlı'nın Abdullah Gül videosunun anlamı ne?

Ekrem Dumanlı'nın Abdullah Gül videosunun anlamı ne?

Hayko Cepkin'den Asena Atalay açıklaması

Hayko Cepkin'den Asena Atalay açıklaması

Cenk Tosun ilk maçında beğeni topladı

Cenk Tosun ilk maçında beğeni topladı

Trabzon'da pistten çıkan uçak böyle görüntülendi! Korku dolu kareler...

Trabzon'da pistten çıkan uçak böyle görüntülendi! Korku dolu kareler...

Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu

Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu

Okuyucu Yorumları 3 yorum
İnsan şanslı olurda bu kadarda olmaz be kardeşim.Şans seni delmiş geçmiş.
ye onu ye ez bir güzel
keriz arapların dolarları zaten abd nin kuruşu yok
Diğer Haberler
54 ülke özür talep etti! Trump'ın tepkisi merakla bekleniyor...

54 ülke özür talep etti! Trump'ın tepkisi merakla bekleniyor...

Son dakika! Peru'da deprem

Son dakika! Peru'da deprem

Ateşkes bitti Kolombiya karıştı! 17 üye etkisiz hale getirildi

Ateşkes bitti Kolombiya karıştı! 17 üye etkisiz hale getirildi

Hollywood yıldızı taciz mağdurlarına seslendi: Sessizlik işkenceciyi teşvik eder...

Hollywood yıldızı taciz mağdurlarına seslendi: Sessizlik işkenceciyi teşvik eder...

ABD'de balistik füze saldırısı paniği! Telefonlara uyarı mesajı geldi

ABD'de balistik füze saldırısı paniği! Telefonlara uyarı mesajı geldi

Menbiç'te halk terör örgütüne karşı ayaklandı

Menbiç'te halk terör örgütüne karşı ayaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.