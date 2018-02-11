HEP'ten HDP'ye 28 yılda yaşananlar

HDP'ye destek veren bazı siyasi parti ve oluşumun temsilcileri de son bir haftada yapılan operasyonlarla gözaltına alındılar.

HDP'nin meclisteki kürsü sayısı 59'dan 51'e düştü. Vekillikleri düşen Şırnak milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Van milletvekili Tuba Hezer yaklaşık iki yıldır yurtdışında yaşıyorlar.

Onunla birlikte milletvekilliği düşürülen diğer yedi HDP'li ise şunlar: Ferhat Encü, Nursel Aydoğan, Besime Konca, Abdullah Zeydan, Leyla Zana, Tuba Hezer Öztürk, Faysal Sarıyıldız.

Partinin kurucu Eş Başkanları olan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksedağ ile birlikte dokuz HDP milletvekili tutuklu.

Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Ankara'da 3. Olağan Kongresi'ni gerçekleştiriyor. Çözüm sürecinde İmralı heyetinde görev alan ve Meclis Grup Başkan vekilliği de yapan Iğdır milletvekili Pervin Buldan ve 25. dönem İstanbul Milletvekili seçilen, KHK ile İstanbul Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edilen Sezai Temelli HDP'nin yeni Eş Başkan adayları.

HDP'nin fiili eş başkanı Serpil Kemalbay için de gözaltı kararı çıkartıldı.

Kemalbay ve Anakara milletvekili Sırrı Sakık, bu operasyonların kongreyi engellenmesi amacıyla yapıldığını öne sürdüler.

HDP, 1990'da HEP ile başlayan bir sürecin bir nevi dedamı.

HDP'nin kökleri HEP'te

90'da Halkın Emek Partisi (HEP) ile başlayan siyasi yolculuk, Demokrasi Partisi (DEP), ÖZDEP, Halkın Demokrasi Partisi (HADEP), Demokratik Halk Partisi (DEHAP), Demokratik Toplum Partisi (DTP), Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ve son olarak Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile yoluna devam etti.

HEP'ten, HDP'ye partinin ismi birçok kere değişti, ancak benzer gerekçelerle tıpkı HEP gibi HDP'nin de milletvekilleri tutuklandı, birçok vekilin milletvekilliği düşürüldü.

Kürt siyasi hareketinin meclisteki ilk temsili 7 Haziran 1990'da kurulan HEP başladı. 7 Haziran 90'da kurulan HEP'in Genel Başkanı Fehmi Işıklar oldu.

20 Ekim 1991 Genel Seçimlerinde SHP ile ittifak yapan Halkın Emek Partisinden Fehmi Işıklar, Salih Sümer, Mahmut Uyanık, Sedat Yurttaş, Hatip Dicle ve Leyla Zana Diyarbakır'dan; Ahmet Türk ve Mehmet Sincar, Ali Yiğit Mardin'den; Mahmut Alınak, Orhan Doğan ve Selim Sadak Şırnak'tan; Zübeyir Aydar, Naif Güneş, Siirt'ten; Nizamettin Toğuç, Batman'dan; Remzi Kartal Van'dan; Sırrı Sakık Muş'tan; Mahmut Kılıç Adıyaman'dan, Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) listesinden 19. dönem milletvekilleri olarak TBMM'ye girdiler.