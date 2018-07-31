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Her sabah derisi soyuluyor, artık sesi de çıkmıyıor!

DÜNYA HABERLERİ  | 31.07.2018 13:04 | Son Güncelleme

Hastalığı nedeniyle doğduğundan beri derisi soyulan İdlibli Yezan tedavi olmak istiyor. Derisinin soyulmasının verdiği acıyla sürekli çığlık atan 4 yaşındaki Yezan'ın ses tellerinin zarar görmesi nedeniyle sesi artık çıkmıyor.

Her sabah derisi soyuluyor, artık sesi de çıkmıyıor!

Çoğunlukla deride ve ağızda yanık benzeri içi sıvı dolu kabarcıklar şeklinde başlayıp bunların kısa sürede patlayıp açılmasıyla üzeri kabuklanan yüzeysel yaralar şeklinde seyreden Pemfigus isimli deri hastalığına yakalanan İdlibli Yezan Hüseyin yardım bekliyor.

AYNI HASTALIKTAN İKİ KARDEŞİNİ KAYBETTİ

İki kardeşini de aynı hastalıktan kaybeden Yezan, aynı sonu paylaşmak istemiyor.

Yezan, üzerini değiştirirken bile derisi soyulduğu için katlanması zor acılar çekiyor.

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ÇIĞLIK ATMAKTAN SESİ KISILDI

Hastalığının verdiği acıyla sürekli çığlık atan Yezan'ın ses tellerinin zarar görmesi nedeniyle artık sesi de çıkmıyor.

Yezan'ın annesi Türkiyye Abdi, oğlunun doğduğu günden beri bu hastalığı çektiğini söyledi.

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'DERİSİ KOYUN DERİSİ YÜZER GİBİ SOYULUYOR'

Abdi, "Oğlum Yezan insanoğlunun katlanamayacağı acılar çekiyor. Derisi sürekli koyun derisi yüzer gibi soyuluyor. Ben çocuğumun çektiği çileyi, hissettiği acıyı hafifletmek için tedavi görmesini istiyorum." dedi.

Yezan'ın diğer çocuklar gibi olmasını isteyen Abdi, "Diğer akranları gibi çocukluğunu yaşayamıyor. Koşup eğlenemiyor. Ben hiç kimseden ne yardım kolisi ne yemek istiyorum. Sadece oğlumun Türkiye'de tedavi görmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

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GİDEREK DAHA DA AĞIRLAŞTI

Yezan'ın babası 42 yaşındaki Yaser Hüseyin de çocuğunun tedavi görmesini isteğini ancak savaş bölgesinde olduklarını ve imkanların çok kısıtlı olduğunu dile getirdi.

Hüseyin, "Oğlum doğduğunda hastanede basit bir hastalık olduğunu ve geçeceği söylediler. Ama tam tersi oldu. Büyüdükçe hastalık kronikleşti daha ağır oldu." diye konuştu.

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'ANNESİ DERİSİNİ SOYARAK TEMİZLİYOR'

Baba Hüseyin sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaz mevsiminda sıcaklık arttığında daha çok acı çekiyor. Doktorlar Yezan'ın ılık yerlerde yaşaması gerektiğini söyledi. Yezan için 7 kez taşındım. Bir insanın her gün sabah koyun gibi dersi soyulur mu? Yezan'ı annesi her sabah derisini soyarak temizliyor."


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Anahtar Kelimeler:
deri derisi yüzülüyor İdlib Pemfigus deri hastalığı Yezan Hüseyin

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Allahım dününe, bugününe, yarinlarina çok şükür.derdi sen verirsin dermanini sen ver allahim bu kardesimizin ve herkesin...
Allah yardım etsin inş sağlığına kavuşur kardeşim
Bu hastalıklar niye var? Çocuğun suçu ne?
allah şifa versin inşallah..
allah yardim etsin
Allah acil şifalar versin :((
Rabbim tez zamanda şifa versin
Insallah yetkililer bu duruma el atarda bir mazlumu sagligina kavustururlar cok uzuldum Allah sifa versin
allah dert verip derman aratmasın.inşallah tez zamanda sağlığına kavuşur
Allah rızası için devlet büyüklerimiz bu çocuğumuza el atın dünyanın en acı şeyi bir babanın bir annenin evladına caresizliğidir
Allah'ım şifa versin inşallah. Aref i Mısır'a götüren Sağlık Bakanlığı bu yavruya da ulaşır inş.
İşte bu ve bunun gibi kardeşlerimize yardım etmemiz gerekiyor
Allah şifa verir inşallah
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