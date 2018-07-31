Her sabah derisi soyuluyor, artık sesi de çıkmıyıor!

Yezan'ın diğer çocuklar gibi olmasını isteyen Abdi, "Diğer akranları gibi çocukluğunu yaşayamıyor. Koşup eğlenemiyor. Ben hiç kimseden ne yardım kolisi ne yemek istiyorum. Sadece oğlumun Türkiye'de tedavi görmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Abdi, "Oğlum Yezan insanoğlunun katlanamayacağı acılar çekiyor. Derisi sürekli koyun derisi yüzer gibi soyuluyor. Ben çocuğumun çektiği çileyi, hissettiği acıyı hafifletmek için tedavi görmesini istiyorum." dedi.

GİDEREK DAHA DA AĞIRLAŞTI

Yezan'ın babası 42 yaşındaki Yaser Hüseyin de çocuğunun tedavi görmesini isteğini ancak savaş bölgesinde olduklarını ve imkanların çok kısıtlı olduğunu dile getirdi.

Hüseyin, "Oğlum doğduğunda hastanede basit bir hastalık olduğunu ve geçeceği söylediler. Ama tam tersi oldu. Büyüdükçe hastalık kronikleşti daha ağır oldu." diye konuştu.

'ANNESİ DERİSİNİ SOYARAK TEMİZLİYOR'

Baba Hüseyin sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaz mevsiminda sıcaklık arttığında daha çok acı çekiyor. Doktorlar Yezan'ın ılık yerlerde yaşaması gerektiğini söyledi. Yezan için 7 kez taşındım. Bir insanın her gün sabah koyun gibi dersi soyulur mu? Yezan'ı annesi her sabah derisini soyarak temizliyor."



