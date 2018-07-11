HABER

'Her Şey Gibi Müzik de Değişiyor Çağı Yakalamak Gerekli'

11.07.2018 21:45 | Son Güncelleme

Türkiye’nin dünyaca tanınan başarılı bestecilerinden birisi olan Erdem Helvacıoğlu, birkaç yıl önce New York’a, daha doğrusu Brooklyn’e taşınarak kariyerini hem Türkiye’de hem de Amerika’da sürdürmeye karar vermiş. Helvacıoğlu’nun ve caz vokalisti Şirin Soysal’ın Joy Exit adlı grubunun ilk EPsi ABD'de Diffuse Records tarafından yayınlandı

'Her Şey Gibi Müzik de Değişiyor Çağı Yakalamak Gerekli'

Türkiye’nin dünyaca tanınan başarılı bestecilerinden birisi olan Erdem Helvacıoğlu, birkaç yıl önce New York’a, daha doğrusu Brooklyn’e taşınarak kariyerini hem Türkiye’de hem de Amerika’da sürdürmeye karar vermiş. Hemen hemen her enstrümanı çalabilen ve 30 yıla ulaşan kariyerinde birçok başarılı albüme imzasını atan Helvacıoğlu’nun ve caz vokalisti Şirin Soysal’ın yıllar önce kurdukları ve birçok başarılı besteye imza atan Joy Exit adlı grubunun ilk EPsi ABD'de Diffuse Records tarafından yayınlandı.

Helvacıoğlu ile Brooklyn’de kurmaya karar verdiği stüdyosunda buluştuk ve hem Joy Exit’in yeni albümünden hem de ABD’deki diğer projelerinden konuştuk.

Şirin Soysal’la 4-5 yıl önce Arif Mardin’in oğlu prodüktör Joe Mardin aracılığıyla tanıştıktan sonra, önce İstanbul’da çalışmaya başlayan iki sanatçı, çok kısa sürede yakaladıkları uyumla yeni parçalar oluşturmaya başladı. “Birkaç gün içinde birçok şey üretebildiğimizi, sinerjimizin iyi olduğunu fark ettik. Bir anda hızlı bir şekilde İngilizce şarkılar üretmeye başladık” diyor Helvacıoğlu ikilinin çıkış noktasıyla ilgili olarak.

İstanbul’da tamamladıkları demoların ardından, ikili bu şarkıların kayıtlarını Helvacıoğlu’nın Brooklyn’deki stüdyosunda tamamlamaya karar vermiş. Elektronik pop ve indi pop tarzındaki bu ilk EP’lerinde. Tüm sözleri İngilizce olan 5 parçalık albüm 22 Haziran’da tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu. Joy Exit, 2019 yılında da 12 parçalık uzunçalarla (LP) çıkacak.

Peki Helvacıoğlu New York’ta başka neler yapıyor? Kendisinden dinleyelim:

“Şu ana kadar yaklaşık 25 filme müzik besteledim ve bunu yapmaya devam ediyorum,” diyor Helvacıoğlu. İlk filmi Fasulye 2000 yılında vizyona girmiş. Hem ABD hem de Türkiye’den gelen projeleri değerlendiren besteci bazı filmlerin tüm müziklerini bestelediği gibi bazı projelerde ses tasarımını da yapmış. Poyraz, Sofra Sırları ve yeni vizyona girecek olan Kardeşler (Brothers) adlı filmlerin de müziklerini yapan Helvacıoğlu’na film müziklerini film çekilirken mi, yoksa bittiği zaman mı bestelediğini sorduğumuzda bakın nasıl cevap veriyor: “Sıfırdan daha çekilmemiş senaryo üzerinden bile gidilen projeler oluyor, hatta senaryo yazılırken bazı temalar besteleyip çekimler yapılırken yönetmenle paylaştığımız olmuştur. Ya da hiç olmaz, tamamıyla her şey bitmiştir. Son aşamada bana gelebilirler ve öyle yapılabilir, kısaca bir çok farklı yöntem olabiliyor. Ama tabii sonda girmenin şöyle bir avantajı olabiliyor: ‘Picture lock’ adı verilen bir hali vardır, tamamıyla montaj bitmiş, o zaman onun içine girmek daha kolaydır. Ama önemli olan yönetmen ve yapımcı ile tam ortak noktada buluşmak.”

​Albümler, müzik tasarımı, film ve belgesel müzikleri dışında ayrıca bir de geçen yıl Long Island Üniversitesi’nde Medya Sanatları bölümünde öğretmenlik yapmaya başlayan Helvacıoğlu önümüzdeki öğrenim döneminde New School’da ders vermeye başlayacak. Çağdaş Sanat bölümünde ders verecek olan Helvacıoğlu şöyle konuşuyor:

“Müzik yapma biçimi değişiyor. Film müziği yapma biçimi değişiyor. 20-30 sene öncesine bakarsak müzik teknoloji dersleri ve hoca sayısı çok daha azken şu anda bütün bölümler oraya açılmak istiyor. Artık çocuklar her şeyi kendileri yapmak istiyorlar, kendileri bir şeyler üretmek istiyorlar. Onların ilgisi artık bir orkestra için bir şey yazmaktan ziyade, direkt kendileri laptopta bir şeyler yapıp onları nasıl miksleyecekler, onu öğrenmek istiyorlar. O yüzden de benim gibi hem bestelemeyi, hem müzik tasarımını, hem de prodüksiyonu bilen hocalara ihtiyaç var. Bu da size aslında müzik sisteminin nasıl değiştiğini gösteriyor. Dijital platform, dergicilik ve gazetecilik gibi müziği de değiştiriyor kısaca.”

PARTNERSanat camiası verdiği destek için utanacak mı?Sanat camiası verdiği destek için utanacak mı?
ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO zirvesi sonrası şaşkına çeviren açıklama!ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO zirvesi sonrası şaşkına çeviren açıklama!
NATO Zirvesi Ortak Bildirisinde Türkiye VurgusuNATO Zirvesi Ortak Bildirisinde Türkiye Vurgusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

İlginizi Çekebilir

ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO zirvesi sonrası şaşkına çeviren açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO zirvesi sonrası şaşkına çeviren açıklama!

İntikam işkencesi! Cinsel organına hortumu soktuktan sonra...

İntikam işkencesi! Cinsel organına hortumu soktuktan sonra...

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!

Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!

Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...

Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi

MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi

Midesi kaldırmayan izlemesin! Kulağından çıkarıldı, tam 22 tane...

Midesi kaldırmayan izlemesin! Kulağından çıkarıldı, tam 22 tane...

10 yıl önce içki içtiği için defalarca kırbaçlandı

10 yıl önce içki içtiği için defalarca kırbaçlandı

İran: Putin-Erdoğan-Ruhani zirvesi, yakında Tahran'a gerçekleşecek

İran: Putin-Erdoğan-Ruhani zirvesi, yakında Tahran'a gerçekleşecek

Rus Dışişleri: NATO, yararsız bir askeri blok

Rus Dışişleri: NATO, yararsız bir askeri blok

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.