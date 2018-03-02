Her Tür Grip Virüsüne Karşı Etkili Aşı Yolda

Araştırmacılar her yıl ortaya çıkması muhtemel grip virüslerine karşı etkili bir aşı geliştirmeye çalışıyor.İleriye dönük bu araştırma, griple mücadelede temel bir rol oynuyor. Öte yandan bilim adamları, tahmin çalışmalarını devreden çıkaracak evrensel bir aşı geliştirmeye çok yakın olduklarını müjdeliyor.

Bilimadamlarına göre, 1918’de dünya çapında 50 milyon kişinin ölümüne yol açan İspanyol gribi gibi bir salgın riski, her zaman mevcut.

Peter Palese gibi bilim adamları, böyle bir salgının tarihe karışmadığını, hala çok geçerli bir kaygı oluşturduğunu vurguluyor.

Peter Palese'e göre, salgın çıkıp çıkmayacağı değil ne zaman olacağı sorgulanıyor. Bu da durumu çok güzel özetliyor. Evet, böyle bir salgın olasılığı var ve kendimizi korumamız gerekiyor.

Palese ve meslektaşları her tür grip virüsüne karşı etkili olabilecek, evrensel bir aşı üzerinde çalışıyor.

Maryland eyaletindeki Ulusal Sağlık Enstitüleri’nde, araştırmacılar kapsamlı bir aşı bulmaya çok yaklaştıklarını söylüyor.

Dr. Anthony Fauci, grip virüsü mevsimden mevsime değişiklik gösterse de, virüsün değişmeyen bir kısmı olduğunu belirtiyor.