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Her Tür Grip Virüsüne Karşı Etkili Aşı Yolda

02.03.2018 04:01 | Son Güncelleme

Araştırmacılar her yıl ortaya çıkması muhtemel grip virüslerine karşı etkili bir aşı geliştirmeye çalışıyor. İleriye dönük bu araştırma, griple mücadelede temel bir rol oynuyor. Öte yandan bilim adamları, tahmin çalışmalarını devreden çıkaracak evrensel bir aşı geliştirmeye çok yakın olduklarını müjdeliyor.

Her Tür Grip Virüsüne Karşı Etkili Aşı Yolda

Araştırmacılar her yıl ortaya çıkması muhtemel grip virüslerine karşı etkili bir aşı geliştirmeye çalışıyor.İleriye dönük bu araştırma, griple mücadelede temel bir rol oynuyor. Öte yandan bilim adamları, tahmin çalışmalarını devreden çıkaracak evrensel bir aşı geliştirmeye çok yakın olduklarını müjdeliyor.

Bilimadamlarına göre, 1918’de dünya çapında 50 milyon kişinin ölümüne yol açan İspanyol gribi gibi bir salgın riski, her zaman mevcut.

Peter Palese gibi bilim adamları, böyle bir salgının tarihe karışmadığını, hala çok geçerli bir kaygı oluşturduğunu vurguluyor.

Peter Palese'e göre, salgın çıkıp çıkmayacağı değil ne zaman olacağı sorgulanıyor. Bu da durumu çok güzel özetliyor. Evet, böyle bir salgın olasılığı var ve kendimizi korumamız gerekiyor.

Palese ve meslektaşları her tür grip virüsüne karşı etkili olabilecek, evrensel bir aşı üzerinde çalışıyor.

Maryland eyaletindeki Ulusal Sağlık Enstitüleri’nde, araştırmacılar kapsamlı bir aşı bulmaya çok yaklaştıklarını söylüyor.

Dr. Anthony Fauci, grip virüsü mevsimden mevsime değişiklik gösterse de, virüsün değişmeyen bir kısmı olduğunu belirtiyor.

Evrensel aşıda, grip virüsünün başı, şekil değiştiren ve sürekli mütasyona uğrayan bir proteinle kaplanıyor.

Mevcut aşılar, bu değişen proteinlere saldırıyor ve bir sonraki değişimde virüsün neye benzeyeceği sadece tahmin ediliyor.

Oysa virüsün kökü sabit. Evrensel aşı da bu kökü hedef alıyor. Böylece her yıl yeni bir aşı geliştirmek gerekmiyor.

Palese, “Eğer her şey yolunda giderse ve aşı hayvanlardaki gibi etkili olursa, sadece birkaç yıl içinde evrensel bir grip aşısı elde etmemiz mümkün olacak.” şeklinde konuşuyor.

Evrensel bir aşı, her yıl yeni aşılar geliştirme maliyetini de ortadan kaldıracak.

Fauci, her yıl grip virüsü büyütmenin zorunluluğunun sona ereceğini söylüyor.

Şu anda klinik deney aşamasında olan evrensel bir aşı var. Aşıyı geliştiren firmaya, araştırmalarına devam etmesi için 27 milyon dolar kaynak aktarıldı.

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