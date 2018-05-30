Her üç Almandan biri Müslüman aile üyesi istemiyor

15 ülkede yapılan çalışmaya göre, Müslüman aile üyesine karşı olanların sayısının en fazla olduğu ülke İtalya.Her üç Almandan birisi ailesinde Müslüman bir üyenin olmasını istemiyor. Yahudi aile bireyi söz konusu olduğunda ise bu oran her beş Almandan birine düşüyor. Bu veriler Pew Araştırma Merkezi'nin 15 Batı Avrupa ülkesinde yürüttüğü araştırmanın sonuçlarına ait.

Araştırmaya göre "Bir Müslümanı aile üyesi olarak kabul etmek ister misiniz?" sorusuna Almanya'dan cevap verenlerin yüzde 33'ü olumsuz olarak cevaplandırdı. Avrupa ülkeleri arasında Müslüman aile bireyine en fazla karşı çıkanlar, İtalya'da araştırmaya katılanlar oldu. İtalyanların yüzde 43'ü bu soruya olumsuz cevap verirken, İtalyanları yüzde 36 ile İngilizler ve yüzde 34 ile Avusturyalılar takip etti.

Müslüman bir bireyi aileye kabul etme konusunda Hristiyan mezhepleri arasında farklılık tespit edildi. Katolik inancına sahip Almanların yarısından fazlası bir Müslümanı aileye kabul etmeyeceklerini belirtirken, Protestan inancına sahip Almanlarda ise bu rakam yüzde 16 olarak kaydedildi.