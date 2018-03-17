Her yedi çocuktan biri fazla kilolu

Buna göre Almanya'da her yedi çocuktan biri obez. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları düşük gelirli ailelerin çocuklarında daha sık görülüyor.Robert Koch Enstitüsü'nün çocuk sağlığı ile ilgili araştırması, aralarında fazla kilolularla hareketsizler de olmakla birlikte, Almanya'daki çocukların genel olarak sağlıklı yetiştiklerini gösteriyor.

Sağlıklı yetişme şansının eşit dağılmadığına dikkat çekilen araştırmaya göre, orta halli ve varlıklı ailelerin çocukları sigara, içki ve beslenme alışkanlıklarında olumlu gelişme gösterirken, yoksul ailelerde fazla kilolulara, sigara içenlere, daha az hareket edenlere ve psikolojik problemleri olan çocuklara daha fazla rastlanıyor.

25 bin çocuk ve ebeveynlerini kapsayan bu alandaki en kapsamlı araştırmanın ortaya çıkardığı sonuçlar şöyle:

Şişmanlık

Almanya'daki her yedi çocuktan biri aşırı kilolu ya da obez. Bu gruptakilerin Almanya'daki bütün çocuklar arasındaki oranı yüzde 15,4'ü buluyor. On yıl önce bu oran yüzde 15'ti. Fazla kilolu çocukların yarısı gençlik çağında da şişman oluyor. Ancak bu gençlerin ilerde aşırı kiloların yol açtığı diyabet ile kalp ve dolaşım rahatsızlıklarına yakalanabileceklerine dair kesin yargıda bulunulamayacağı ve bunun ayrı bir araştırma konusu olduğu belirtiliyor.