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Herkes onu konuşuyor! Dünyanın en yaşlısı 'İstanbullu'

DÜNYA HABERLERİ  | 17.05.2018 15:40 | Son Güncelleme

İngiliz Daily Mail, dünyanın en yaşlı kadınının Rusya'nın Çeçenistan bölgesinde yaşamakta olan 129 yaşındaki Koku Istambulova olduğunu iddia etti. Kadının soy ismi Türkçe'de 'İstanbullu' anlamına geliyor.

Herkes onu konuşuyor! Dünyanın en yaşlısı 'İstanbullu'

Istambulova, ironik bir şekilde 'bu kadar uzun bir şekilde nasıl yaşadığımı bilmiyorum' dedi. 129 yaşında olduğu iddia edilen kadın, bir süre sonra yeni yaşını kutlayacağını ancak bunun kendisi için 'ceza' gibi olduğunu söyledi.

Haberde,kadının 129 yaşında olmasının 'Rus hükümetinin bir iddiası' olduğu ifadesi yer alıyor. Kadının kimliğinde 1 Haziran 1889 yılında doğduğu yazıyor.

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"Dünyada hiç bir mutlu günüm olmadı" diyen Istambulova, Rusya'da Sovyetler Birliği devrimi gerçekleştiğinde 27 yaşındaydı. Istambulova, İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde 55, Sovyetler Birliği çöktüğünde ise 102 yaşındaydı.

Kadın İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Nazi tanklarının köyüne nasıl girdiğini ve evinin önünde geçtiğini hâlâ hatırlıyor. Nazilerin yenilgiye uğramasının ardından Nazilerle işbirliği suçlamasıyla Stalin tarafından Kazakistan ve Sibirya'ya sürülen Çeçen halkından biri olan Istambulova da sınırdışı edilmiş.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Çeçenistan koku istambulova istanbullu dünyanın en yaşlısı

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