Herkes Saadet’i İstiyor

Görüşmede her konuya girdiklerini söyleyen Karamollaoğlu, “İttifak kelimesi geçti de, seçim zamanı olmadığı için ben dedim ki 'Şu an ittifak bizim gündemimizde yok.' Size söylediklerimi aynen ona söyledim, ağırlıklı olarak Türkiye’nin genel meseleleri ile ilgili görüşlerimizi aktardık kendisine. İhtiyaç olursa tekrar bir araya geliriz. Şu an tekrar bir araya gelmemiz için herhangi bir program yapmadık. Medyada bu ittifak havası nasıl oluştu, herhalde bu kanun teklifinden dolayı oluştu” dedi.

Karamollaoğlu’nun “MHP ile AK Parti arasındaki ittifak görüşmesinden başka bir ittifak gündemde değil. Bizim görüşme yapmayacağımız bir parti olmaz, herkesle görüşürüz ama özellikle seçim atmosferine girilirken bugünkü şartlara göre karar veririz” sözleri ve dün Meclis’te basın toplantısı düzenleyen CHP İstanbul milletvekili Dursun Çiçek’in “Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı için 20 imza verebiliriz” şeklindeki açıklaması ittifak pilavının daha çok su kaldıracağının bir göstergesi.

Murat Sarı: "Saadet’in etki alanı aldığı oyun çok üstünde"