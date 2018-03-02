Herkes Saadet’i İstiyor

Türkiye’de son genel seçim 7 Kasım 2015’te yapıldı. O tarihte %0,64 oy olan Saadet Partisi, yaklaşmakta olan yerel seçimler genel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde hem iktidar hem de muhalefet bloğunun ilgi odağı haline geldi.

Özellikle iktidar partisi, Saadet Partisi’ni “Cumhur İttifakı”nın bir üyesi yapmak için deyim yerindeyse tam saha pres yapıyor.

Batı Afrika turuna çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini izleyen gazetecilere “Ben görüşmeyi yaptım ama oradan henüz maalesef bir ses çıkmadı. Önümüzde daha vakit var. Bizim açımızdan kapı kapanmış değil, yasal olarak kapanmadığı ana kadar” diyerek Saadet’i ne kadar çok kendi yanında görmek istediğini gösterdi.

Öyle ki bu sözlerin üzerinden 24 saat geçmeden TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop'u Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret etti.

Karamollaoğlu: "Gündemimizde ittifak yok"

Üç saat süren görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan Saadet Partisi lideri, ‘gündemimizde ittifak yok’ diyerek daha önceki pozisyonlarını koruduklarını dile getirdi.