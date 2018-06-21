Herkese tatlı rüyalar: Uyku hakkında 5 gerçek

Yani yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesi. Uyumak için ideal zaman olmasa da uyku kalitenizi nasıl iyileştireceğinizi gelin buradan öğrenin.Bazı insanlar dört beş saatlik uykunun kendilerine yettiğini söyler. O kadarcık uyku ile tamamen dinlenmiş bir şekilde uykularını aldıklarını söyleyen bu "süper insanlar" güne hazır olduklarını iddia eder. Uykunun sağlıklı olması göz önünde bulundurulduğunda ise söyledikleri gerçeği yansıtmıyor. Bedenlerimizin dinlenmesi için çok daha fazla istirahate ihtiyacı var. Neden uyuruz? Ortalama bir insan tüm hayatının üçte birini uyuyarak geçirir. Biraz zaman kaybı gibi geliyor, değil mi? Tam tersine! Çok fark etmesek de, biz rüyalar alemindeyken vücudumuz hummalı bir çalışma yürütüyor. Derin uyku ve Hızlı Göz Hareketi diye bilinen REM uykusu yaklaşık her 90 dakikada bir tekrarlar. Derin uykuda bedenlerimiz tıpkı bir bilgisayar gibi arka planda güncellemeleri çalıştırır. Tazelenme için büyüme hormonu salgılar ve bağışıklık sistemini harekete geçirir. Böylece bağışıklık hücrelerimiz virüs ve bakterilere karşı mücadele eder.

REM uykusunda ise beynimiz gün içinde yaşadığımız olayları işler ve bir sonraki gün için kısa süreli hafızalarımızda yer açar. İşte bu noktada rüya görürüz! Ama rüyalarımızda sadece son 24 saat içinde yaşadığımız ve bilinçaltımıza işleyen rastgele olayları görmeyiz. Rüyalar aynı zamanda tamamıyla tuhaf ve kendi hayatımızdan uzak görüntüler de içerebilir. Tek boynuzlu ata binerken ya da özel dedektif olarak birilerinin izini sürerken, beynimiz aslında kullanılmayan alanları kullanıma açmak için çaba gösterir. Uyku olmadan, hem bedenimiz hem de beynimiz gerekli çalışma saatlerinden mahrum kalır. Ne kadar uyumamız gerekir? Bu tamamen yaşımıza bağlı. ABD Ulusal Uyku Vakfı yenidoğanlar için günde 14 ila 17 saat uyku tavsiye ediyor. Tabii küçük yavruların bu süreyi aralıksız uyumadığını uykusuz anne-babalara bakarak anlayabilirsiniz. İlkokul çocuklarının günde dokuz ila 11 saat uyuması gerekirken, yetişkinlere yedi ila dokuz saatlik uykular yetiyor. Tabii bunlar sadece tavsiye, çünkü her bireyin uyku ihtiyacı kişiden kişiye değişiyor.

Ancak yetişkinlerin kesinlikle altı saatten az uyumaması gerekiyor. Terazinin öteki tarafında ise 10 saat uyumadan uykusunu alamayanlar bulunuyor. Çok uyumak iyi olduğu kadar kötü de olabilir. Eğer uykumuzu almak için 10 saatten uzun bir süreye ihtiyaç duyuyorsak, uyku kalitemizde ciddi bir bozukluk olabilir. İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi araştırmacıları günde sekiz satten fazla uyuyanlarda inme riskinin daha fazla olduğunu söylüyor. Peki, uyumazsak ne olur? Bilimsel deneylere katılan gönüllülerin 10 güne kadar uyumadığı testler bulunuyor. Ancak uykudan mahrum bırakmanın aynı zamanda işkence yöntemi olarak kullanılmasının bir nedeni var. Bedenimizin uykuya ihtyacı arttıkça, daha fazla sorun ile karşı karşıya kalıyoruz: Vücut ısımız düşüyor, dikkatimiz dağılıyor, duyarsızlaşıyoruz, zihinsel ve motor becerilerimiz giderek azalıyor. Eğer iki gece üst üste uyumazsak, beden kontrolümüz ve tepki süremiz bir şişe bira içmiş birisininkine eşitleniyor. Araştırmacılar ciddi uykusuzluğun ölüme neden olup olmaması konusunda bölünmüş durumda. Ölüm nedenini nasıl tanımladığınıza bağlı olarak değişiyor. Örneğin, ölümcül insomnia (uykusuzluk) hastalarının altı ila 30 ay arasında öldüğü kaydedilmiş. Ancak bu vakalarda ölüm nedeni çoklu organ yetmezliği olarak kayıtlara geçmiş