Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler! Yolcular dondu kaldı

Akıl almaz olay 21 Aralık gecesi gerçekleşti. Bir çift, İngiltere’nin ünlü çift katlı otobüslerinden birinde etraftaki diğer yolculara aldırmadan cinsel ilişkiye girdi. Yolcular tarafından kaydedilen görüntülerde, kadının tamamen çıplak olduğu ve ikilinin oldukça rahat tavırlar sergilediği görüldü.
GÜLÜCÜKLER SAÇTILAR
Batı Londra’nın Shoreditch bölgesinde seyahat eden ikilinin 149 no’lu çift katlı otobüste kaydedilen görüntüleri kısa sürede yayıldı. Başka bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği anlarda çiftin dakikalarca ilişkiye girdiği görülüyor. Alkol ya da uyuşturucu kullandıkları düşünülen çift, kendilerini görüntüleyenlere de gülücükler saçtı, kadının ara ara çığlık attığı görüldü.
ŞOFÖR ARAÇTAN İNDİRDİ
Bir süre sonra otobüs şoförünün müdahale etiği ikili, araçtan indirildi. Yolcular şoföre alkışlarla destek verdi.
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