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Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler! Yolcular dondu kaldı

DÜNYA HABERLERİ | 25.12.2017 08:00 | Son Güncelleme 33 dakika önce

Sosyal medyanın artan gücü ve akıllı telefonların hızla yayılması yaşanan sıra dışı olayları dakikalar içinde tüm dünyaya ulaştırıyor. Bunun son örneği İngiltere'den geldi. Toplumsal ahlak kurallarını hiçe sayan bir çift halk otobüsünde cinsel ilişkiye girdi.

Akıl almaz olay 21 Aralık gecesi gerçekleşti. Bir çift, İngiltere’nin ünlü çift katlı otobüslerinden birinde etraftaki diğer yolculara aldırmadan cinsel ilişkiye girdi. Yolcular tarafından kaydedilen görüntülerde, kadının tamamen çıplak olduğu ve ikilinin oldukça rahat tavırlar sergilediği görüldü.

GÜLÜCÜKLER SAÇTILAR

Batı Londra’nın Shoreditch bölgesinde seyahat eden ikilinin 149 no’lu çift katlı otobüste kaydedilen görüntüleri kısa sürede yayıldı. Başka bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği anlarda çiftin dakikalarca ilişkiye girdiği görülüyor. Alkol ya da uyuşturucu kullandıkları düşünülen çift, kendilerini görüntüleyenlere de gülücükler saçtı, kadının ara ara çığlık attığı görüldü.

ŞOFÖR ARAÇTAN İNDİRDİ

Bir süre sonra otobüs şoförünün müdahale etiği ikili, araçtan indirildi. Yolcular şoföre alkışlarla destek verdi.

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
chp lilerde başlar sonra uyarınca yaşam alanımıza müdehale derler
@extrabilenadam -- gezi parkı komedisinde, geceyi çadırlarda geçirenler de boş durmadılar..
olm sizin imamalar durtmedik couluk cocuk birakmadi koynunuzdakilere yuruyolar sen halan chp diyon kafa bitmis senin olay 8ngilteredebolmus turkiyeye mal ediyon konusmak icin konusmusun yazik bu kafayla hayat yurumez la az biraz b12 al iyi gelir beyninle dusunursun ????????????
@extrabilenadam extrabimokbilmeyenadam çok komiksin.....
chp liler bişeymi yaptı sana hayırdır..her konuyu oraya çekiyonuz..kğfür edecem ama yayımlamıyolar..sen anladın beni demi..serçe taş. ağı kadar beyni olan gereksiz..
sen müslümansan boku yedin çünkü bütün chp lilerin gunahini aldin
@extrabilenadam CHP MHP AKP DİYE NİYE KUTUPLAŞTIRIYORSUN HACI BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE YAŞAMAYA İTİRAZIN MI VAR BİZİM ÜLKEMİZDE HİÇ KİMSE BUNU DOĞRU BULMAZ .
olayın Chp ile ne alakası var..Sen ensar vakfındaki pisliklere tepki gösterdin mi..son dikilide tarikat yurdunda olana bak..sorumlusu Chp değil. .
@akdenizli.2 TROLL LÜK YAP GEZİCİ DE BAŞKA YORUMDA GERİCİ DE VSSS
önce şu bademcik ere bi sesin çıksın sonra chp ye dil uzat
@akdenizli.2 sende oradaydın hatta ensarcılarda oradaydı......................
Ankara metro istasyonunda da yaşandı güvenlik görevlisi müdahale etti diye sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı. İngiltereden daha özgürüz daha medeniyiz oleeey.
LİNÇ ETMEK LAZIM ÖZGÜRLÜK DİYE DİYE SAPITTILAR OZAMAN ADAMIN BİRİDE DESİNKİ BEN OTOBÜSTE LEPTOP DA PORNO İZLEYECEM TÖBE TÖBE İNSAN OĞLUNU FAZLA ŞIMARTIRSAN SAPITIR
özendiğiniz Avrupa şüphesiz yakın gelecekte bu ülke de de aynı rezillikler yaşanacak
fetöcüdür bunlar kesin :)
Otobususu yıkamak lazım
her şey sırayla geliyor bizede 5-10 yıl sonra gelir adıda özgürlük alanı olur parkta öpüşmek serbest ya yakında sevişme serbest olsun derler
Bu olay Türkiyede yaşansa yeni çıkan KHK göre "İktidarın iktidarını korumak için yaptık" deseler suç olmuyor
haber mi şimdi bu
Türkiyede olsa döverlerdi bu cografya siddet cografyasi.
Arapları örnek alalım dünya ya meydan okuyalım
bu haberle memleketin meseleri halledildi bu gibi haberler insanımızın beyninde bir şeyler oluşturuyorlar türkiyedede olabilir olursa tepki vermeyin ulan bütün dünyayı genel evimi edeceksiniz hayvanlarda haya duygusu yok bu dünyayı ormanmı edeceksiniz
Reklamın. Izlenmesi için yapılan haber .ben bişey görmedim sensofynden kaç lira aldılar acaba
otobüs şoförü ve diğer yolcuların hareketi hiç önemli değil gibi yorumlanmış. demek ki ahlak avrupada da var.
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