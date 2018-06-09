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Herkesin gözü önünde kendilerini ateşe verdiler! 32 kişi alev alev yandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.06.2018 21:51 | Son Güncelleme

Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da 32 kişi kendini aynı anda ateşe vererek Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.

Birbirinden çarpıcı rekor denemelerine bir yenisi daha eklendi ve 32 kişi kendini ateşe vererek “Kendini (aynı anda) ateşe veren en çok insan” rekorunu kırdı.

32 kişi aynı anda ateşe verdi!

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Üzerlerine ateşe dayanıklı giysiler geçiren alevler içindeki gözü kara grup üyeleri, başlangıç ve bitiş çizgileri arasında tek sıra halinde yürüdü.
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ÇEVREDEKİLER ŞAŞKIN BAKIŞLAR ALTINDA İZLEDİ

ÇEVREDEKİLER ŞAŞKIN BAKIŞLAR ALTINDA İZLEDİ
Başkent Cape Town’ın ünlü Grand Parade meydanında gerçekleşen deneme, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşti.
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GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE TUTULDU

GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE TUTULDU
Güvenliğin üst düzeyde tutulduğu resmi denemede, her kişiye bir yardımcı eşlik etti ve olası bir aksaklık durumunda müdahaleye hazır bulundu.
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REKORU BİR ADIM İLERİ TAŞIDILAR

REKORU BİR ADIM İLERİ TAŞIDILAR
Neyse ki rekor denemesinde korkulan olmadı ve bu 32 kişi, 2013 yılında ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Cleveland şehrinde 21 kişinin katılımıyla gerçekleşen rekoru bir adım ileriye taşıyarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.
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