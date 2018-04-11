Hillary Clinton'a porno film şoku!

Habere göre, son günlerde sosyal medya platformu Reddit'te Hillary Clinton'a ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli bir görüntü dolaşıyor.
NBC News'un haberine göre, videoyu Reddit'e yükleyen 'Rubinjer' isimli hesap Rusya İnternet Araştırma Ajansı ile bağlantı halinde.
Bu hesabın Reddit'te oldukça popüler olduğu ve 100 bin kadar 'beğeni' oyuna sahip olduğu belirtilirken, Clinton'a ilişkin videonun yayınlanmasının ardından hesabın kapatıldığı aktarıldı.
NBC'ye konuşan ve Rusya İnternet Araştırma Ajansı'nda çalışan eski çalışan Alan Baskaev, geçen sene ekim ayında Rusya'daki 'trol ordusunun' Clinton'a ait bir 'porno ürettiklerini' söylemişti.
Söz konusu videoda siyahi bir adamın Clinton'a benzeyen bir kadınlar bir otel odasında cinsel ilişkiye girdiği görülüyor.
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