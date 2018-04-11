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Hillary Clinton'a porno film şoku!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.04.2018 12:07 | Son Güncelleme

ABD merkezli NBC News'ın haberine göre, sosyal paylaşım platformu Reddit'te son günlerde ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a ait olduğu iddia edilen bir porno videosu yayılmaya başladı. NBC News'tan Ben Collins'in haberine göre, videoyu Reddit'e yükleyen kişi Rusya Internet Araştırma Ajansı ile bağlantı halinde...

Hillary Clinton'a porno film şoku!

Habere göre, son günlerde sosyal medya platformu Reddit'te Hillary Clinton'a ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli bir görüntü dolaşıyor.

NBC News'un haberine göre, videoyu Reddit'e yükleyen 'Rubinjer' isimli hesap Rusya İnternet Araştırma Ajansı ile bağlantı halinde.

Bu hesabın Reddit'te oldukça popüler olduğu ve 100 bin kadar 'beğeni' oyuna sahip olduğu belirtilirken, Clinton'a ilişkin videonun yayınlanmasının ardından hesabın kapatıldığı aktarıldı.

NBC'ye konuşan ve Rusya İnternet Araştırma Ajansı'nda çalışan eski çalışan Alan Baskaev, geçen sene ekim ayında Rusya'daki 'trol ordusunun' Clinton'a ait bir 'porno ürettiklerini' söylemişti.

Söz konusu videoda siyahi bir adamın Clinton'a benzeyen bir kadınlar bir otel odasında cinsel ilişkiye girdiği görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hillary Clinton ABD Reddit

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
olabilir yasakmı porno hayat
Zannetmem. Benzeridir. Asparagas.
Normaldir burası amerika çöplüğüdür.
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