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Himalaya Viagrası: Dünyanın tıbbi amaçlı kullanılan en pahalı mantarı

17.07.2018 13:50 | Son Güncelleme

Himalayalarda yetişen Yarsagumba mantarı geleneksel tıpta cinsel iktidarsızlığa, astıma, hatta kansere karşı kullanılıyor.

Toplaması büyük çaba isteyen mantarın gramı 100 dolara kadar çıkabiliyor.

Yarsagumba mantarı toplayan işçiler, zorlu süreci anlatıyor.

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