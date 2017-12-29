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Hindistan "boş olboş ol-boş ol"u yürürlükten kaldırıyor

DÜNYA HABERLERİ | 29.12.2017 16:21 | Son Güncelleme 8 saat önce

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Aralık (DHA) - Hindistan hükümeti Müslüman erkeklerin üç kez "boş ol" diyerek eşlerini boşama uygulamasını yürürlükten kaldırmak için yeni bir yasa önergesi hazırlıyor.

Hindistan'daki Müslüman kadınların, Whatsapp ve Skype gibi sosyal medya platformları dahil olmak üzere, eşlerinin kendilerini boşadıkları "boş ol-boş ol-boş ol" uygulamasının yürürlükten kaldırılması için ülke genelinde başlattığı kampanyadan sonra, 2017'nin Ağustos ayında Hindistan Yüksek Mahkemesi uygulamanın anayasaya aykırı olduğuna karar vermişti.

Hindistan Adalet Bakanı Ravi Shankar Prasad, karar sonrası yaptığı açıklamada, "Boş ol uygulamasını yalnızca bir yasa bu denli bariz bir şekilde yürürlükten kaldırabilir. Çocuklara güvenlik sağlayabilmek adına yasal prosedürler uygulamalıyız" demişti.

Hindistan hükümetinin sunduğu yasa önergesinin kabul edilmesi durumunda, Müslüman erkekler boş ol uygulamasıyla eşlerinden boşandıkları takdirde kefalet olmadan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Tüm Hindistan Müslümanlarının Medeni Hukuk Meclisi, "boş ol-boş ol-boş ol" uygulaması Müslüman yasalarını ilgilendiren bir konu olması sebebiyle hükümetin uygulamayı kaldırmaya bir hakkı olmadığını söylerken, Hindistan sivil insan hakları yasaları ise ülke genelindeki bütün dini toplulukların haklarını korumak için mücadele ediyor.

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