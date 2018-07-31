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Korkunç olay! 7 kişilik aile topluca intihar etti

31.07.2018 12:02 | Son Güncelleme

Hindistan'ın doğusundaki Ranchi kentinde 7 kişilik bir ailenin tüm üyeleri kendilerini asarak topluca intihar etti.

Korkunç olay! 7 kişilik aile topluca intihar etti

Tavana asılı halde bulunan aile üyeleri arasında iki çocuk da var.

Ailenin yaşamına son veren en yaşlı üyesinin ise 75 yaşındaki Narayana olduğu açıklandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, aile fertleri arkalarında 15 sayfalık bir intihar notu da bıraktı.

'GEÇİM SIKINTISINA İŞARET EDEN İNTİHAR NOTU BULUNDU'

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Başkomiser Anish Gupta, "İlk bulgular intihara işaret ediyor. Ayrıca ailenin mali krizde olduğuna dikkat çeken notlar bulduk. Yetişkin iki erkek kardeş diğerlerinin intihar etmesine yardım etmiş gibi görünüyor" dedi.

Reuters haber ajansı da ailenin son dönemde geçim sıkıntısı çektiğini ve mali krize girdiği iddiasına yer verdi.

Ajans, intiharın asıl nedeninin ailenin notlarının ve otopsi raporlarının incelenmesinin ardından belirleneceğini kaydetti.

Ülkede geçen ay da başkent Yeni Delhi'de 11 kişilik bir aile intihar etmişti.

Elleri ve gözleri bağlı halde tavana asılmış halde bulunun aile üyelerinin bıraktığı notlarda "ruhani kurtuluş" için yaşamlarına son verdikleri yazıyordu.

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Hindistan intihar toplu intihar aile kendini astı gupta

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