Kendisine zorla oral seks yaptıran kocasına dava açtı

İsmi açıklanmayan kadın 2014 yılında evlendiği doktor kocasıyla bu yüzden mahkemelik olmuş durumda.

"ORAL SEKS DOĞAYA AYKIRI"

Kadının bu tarz bir bir cinsel münasebetin 'doğal olmadığını düşündüğü' gerekçesiyle dava açtığı belirtildi.

"ORAL SEKS BOYUNCA VİDEO ÇEKTİ"

Kadının avukatları 'oral seksin' 377 nolu yasaya göre 'doğaya aykırı seks eylemi' statüsünde olduğunu ve adamın bu cinsel münasebetleri defalarca kez kaydettiğini ve bunun aşağılama olduğunu iddia etti.

Davanın nasıl sonuçlanacağı henüz bilinmiyor ancak LGBTİ+ örgütleri ülkede şimdiden eylemlere başlamış durumda.



