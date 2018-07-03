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Hindistan'da düğün iptal edildi! Gerekçe: Yıldırım düşünce damadın hareketleri değişti

DÜNYA HABERLERİ  | 03.07.2018 14:20 | Son Güncelleme

Gün geçmiyor ki dünyada ilginç olayların ardı arkası kesilsin! Son gelişme Hindistan'da yaşandı! Bir gelin düğünün yakınlarında bir noktaya yıldırım düştükten sonra damadın davranışlarının garipleşmesi gerekçesiyle düğünü iptal etti.

Hindistan'da düğün iptal edildi! Gerekçe: Yıldırım düşünce damadın hareketleri değişti

Bihar eyaletinde yaşanan olayda gelinin son anda düğünden vazgeçti. Gerekçe olaraksa düğün mekanına yakın bir noktaya yıldırım düştükten sonra damat 'garip' davranmaya başlaması...

Gelinin düğünü aniden iptal etme kararının ardından damat tarafı aşırı sinirlenerek gelinin ailesine saldırdı.

İki taraf arasında çıkan kavgayı eyalet polisi zar zor ayırdı.

Hindistan'da düğünler oldukça önem atfedilen sosyal etkinliklerin başında geliyor. Ancak Hindistan bundan önce de buna benzer son dakika caymalarından bazılarına sahne olmuştu.

Geçen yıl bir gelin sarhoş olduktan sonra damadın sahnede yaptığı dans figürlerini beğenmeyerek düğünü iptal etmişti. Yine benzer bir olayda bir başka gelin damatla evlenmekten vazgeçip
konuklardan biriyle evlenmek istediğini söyleyerek düğünü iptal etmişti.

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