Yüzlerce yıllık gizem! Kimse okuyamıyor

Kütüphaneci Mohan, "McKenzie bu yazmaları bulmaları için ülkenin dört bir yanına yetkililer gönderdi" diyor.

Hindistan'a 1783 yılında gelen McKenzie'nin matematik ve filolojiye büyük ilgisi vardı.

Bunların 49 binden fazlası Sanskritçe ve 16 bine yakını da Tamilce.

Kütüphaneci Çandra Moran, "Bu yazı kayıtlarımızda yok. Palmiye yaprağına yazılmış. Kütüphane 1869'da açıldığında koleksiyona dahil edilmiş. Kütüphanemizde 50 bin 180 paha biçilemez palmiye yazması, 22 bin 134 kağıt yazması ve 26 bin 556 referans kitapları var" dedi.

Mohan 1965 yılında yerel gazetede dilbilimciler ve araştımacılara el yazmasını çözmek için bir ilan yayınladıklarını ancak hiç yanıt alamadıklarını belirtti.

Dili belirlenemeyen yazı dört sayfaya yayılıyor ve kütüphanede sergileniyor.

Ancak Mohan araştırmacının iddiasını ispatlamanın bir yolu olmadığını söylüyor.

2008 yılında kütüphaneyi ziyaret eden bir arştırmacı dili belirlenemeyen bu el yazmasına rastladı.

Mohan son yıllarda bu sayının arttığını, günde 90 bilim insanının kütüphaneyi ziyaret ettiğini söylüyor.

Dünyanın her yerinden bilim insanları kütüphaneyi ziyaret ederek el yazmaları üstüne çalışıyor.

Kütüphanedeki el yazmaları Telugu, Urdu ve Farsça gibi farklı dillerde yazılmış.

El yazmaları pek çok farklı dilde yazıldı.

Koleksiyon üç gruba ayrıldı ve bir bölüm güney Hindistan'da Çennai kentine gönderildi.

'UMARIZ BİR GÜN BİRİSİ ÇÖZER'

Kütüphane, el yazmalarını korumak için elinden geleni yapıyor. Bir gün bir ziyaretçinin bu yazıları çözebileceğini ümit ediyorlar.

Mohan "El yazmalarını korumak için limon otu ve sitronella yağı kullanıyoruz. Ayrıca modern teknolojiyle bazı el yazmalarını lamine ediyor ve dijital ortama aktarıyoruz" diyor.

Hindistan hükümeti kütüphaneye eserlerin korunması ve dijital ortama aktarılması için 45 bin dolar fon sağladı.

Bu sayede el yazmalarına erişim daha kolay olacak. Ancak bu gizemli dilin çözülmesini sağlayabilir mi?

Mohan "Umarız gelecekte bir araştırmacı bize bu el yazmasıyla ilgi verir. Yoksa bu bilgiler kaybolacak" diyor.

