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Yine ihmal! Güvenlik tatbikatında binadan ittirilen genç kız öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 13.07.2018 16:40 | Son Güncelleme

Hindistan bu olayı konuşuyor. Bir üniversitede gerçekleştirilen güvenlik tatbikatı sırasında atlamak istemeyince zorla aşağı ittirilen genç kız hayatını kaybetti.

Yine ihmal! Güvenlik tatbikatında binadan ittirilen genç kız öldü

Hindustan Times'ın haberine göre, ülkenin güneyinde Tamil Nadu eyaletinde Ulusal Afet Yönetiminin yaptığı tatbikat sırasında eğitimci, isteksiz davranan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi kızı, arkadaşlarının tuttuğu güvenlik ağına atlaması için itti.

KIZ ZORLA İTTİRİLİNCE KAFASINI ÇARPTI

Polis, N Logeshwari'nin binadan aşağı düşerken başını 1. katın çıkıntısına çarparak ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Genç kızı aşağı iten eğitimci gözaltına alındı. Üniversite yönetimi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayın görüntüleri sosyal medyada yankı uyandırdı.

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