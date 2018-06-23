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5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

23.06.2018 22:35 | Son Güncelleme

Hindistan polisi, ülkenin doğusundaki Jharkhand eyaletinde insan kaçakçılığını protesto için sokak gösterisi yapan beş kadının kaçırılarak tecavüze uğradığını açıkladı. Kadınların silahlı bir grup tarafından araçlara bindirilerek ormana götürüldüğü belirtildi. Polis, olayla ilgili olarak henüz kimsenin gözaltına alınamadığını duyurdu.

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

Jharkhand polisinden üst düzey bir yetkilinin BBC'ye yaptığı açıklamaya göre, insan kaçakçılığına dikkat çekmek için Khunti bölgesinde gösteri yapan, bir sivil toplum kuruluşunda görevli kadınlar sonrasında bir okulda toplandı.

ORMANLIK ALANDA TOPLU TECAVÜZE UĞRADILAR

Okula gelen bazı silahlı kişiler kadınlardan beşini kaçırdı. Ormanlık bir alana götürülen kadınların toplu tecavüze uğradığı bildirildi.

Polis kadınların şimdi testler için hastanede olduğunu açıkladı.

"TECAVÜZ ZANLILARI BİR AŞİRETİN ÜYESİ OLABİLİR"

Yetkililer, tecavüz zanlılarının "yabancıların" bölgelerine gelmesini istemeyen bir aşiretin üyeleri olabileceğini söylüyor.

Bölgenin girişinde yabancı ziyaretçileri uyaran levhalar var.

Hindistan'da bir tıp fakültesi öğrencisinin tecavüze uğrayıp otobüsten atıldığı 2012 yılından bu yana cinsel saldırılar medyaya daha fazla yansımaya başladı.

8 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA TOPLU TECAVÜZ İNFİALE NEDEN OLMUŞTU

Keşmir'de Nisan'da sekiz yaşındaki Müslüman bir kız çocuğunun toplu tecavüze uğradıktan sonra işkence edilerek öldürülmesi ülkede infiale yol açmıştı. Olayla ilgili olarak sekiz Hindu gözaltına alındı.

MAYIS AYINDA 3 KIZ ÇOCUĞU TECAVÜZE UĞRAYIP YAKILMIŞTI

Jharkhand eyaletinde de Mayıs'ta üç kız çocuğu tecavüze uğradıktan sonra diri diri yakılmıştı.

Hindistan'da 2016'da polis kayıtlarına 40 bin tecavüz vakası geçti. Ancak çok sayıda tecavüzün, mağdurların çevreden baskı göreceği korkusuyla gizli kaldığı belirtiliyor.

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Hindistan Jharkhand orman tecavüz kaçırma

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