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Hindistan'da korkunç kaza: 44 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 01.07.2018 09:21 | Son Güncelleme

AFP haber ajansı, Hindistan'da meydana gelen ve bir otobüsün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 44 kişinin öldüğünü duyurdu.

Hindistan'da korkunç kaza: 44 ölü

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Kaza OTOBÜS

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