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Hindistan'da korkunç olay! 11 kişi gözleri ve elleri bağlı şekilde...

DÜNYA HABERLERİ  | 01.07.2018 18:25 | Son Güncelleme

Hindistan'da aynı aileden 11 kişi kendi evlerinde, gözleri ve elleri bağlı şekilde, tavana asılı halde ölü bulundu. Ailenin yaşadığı mahallede iki hafta önce çeteler arasında çatışma çıkmıştı.

Hindistan'da korkunç olay! 11 kişi gözleri ve elleri bağlı şekilde...

Hindistan polisi, Burari bölgesinde, olayın pazar sabahı ortaya çıktığını duyurdu. Aynı aileden 4'ü erkek 7'si kadın toplam 11 kişinin tavana asılı halde bulunduğu açıklandı. Polis, kurbanların ellerinin ve gözlerinin bağlandığını kaydetti.

Soruşturmayı yürüten polis, olayın nedeninin henüz belli olmadığını ancak araştırmayı derinleştirdiklerini açıkladı.

ÇETE ÇATIŞMASINDA 3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Aynı bölgede 18 Haziran'da, Burari pazarında, iki çete arasında çatışma çıkmıştı. Olayda 3 kişi ölmüş, 5 kişi ise yaralanmıştı.

Polis, iki olay arasında bağlantı olduğuna dair henüz ellerinde bir kanıt olmadığını ancak bütün olasılıkları değerlendirdiklerini duyurdu.

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