Hindistan'da kan donduran olay! Sahte Whatsapp mesajları can aldı

Hindistan'ın merkezi Madhya Pradesh eyaletinin bazı bölgelerinde dolaşan sahte bir WhatsApp mesajında, bölgede dolaşan 500 kadar kişinin insanları öldürdüğü ve organlarını sattığı söylendi. Mesaj kısa sürede insanlar arasında yayılmaya başladı.

2 KİŞİ VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ



Bunun üzerine Balaghat bölgesinde toplanan yaklaşık 60 kişi, suçsuz 2 erkeği vahşice öldürdü. Birkaç yerel WhatsApp grubuna katılan polis memuru, mesajı dağıtan 3 kişiyi buldu ve tutukladı. Daha önce de 6 kişi ölmüştü. Geçtiğimiz ay Hindistan'da WhatsApp üzerinden bir başka sahte mesaj yayılmış, suçsuz 6 kişi öldürülmüştü.

Kaynak: Reuters

