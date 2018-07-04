Hindistan'da korkunç olay! WhatsApp üzerinden linç: 29 ölü

Hindistan'da söylentilerin mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden yayılmasıyla son iki ay içinde ülke çapında yaşanan linç olaylarında suçsuz 29 kişi öldürüldü. Son olarak Maharashtra eyaletinde beş adam çocuk kaçıran bir çete üyesi oldukları düşünülerek linç edildi.

ÇAĞRI YAPILDI

Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı. Polis, öldürülenlerin bir göçebe topluluğuna ait olduğunu ve olay sırasında köyden geçmekte olduklarını açıkladı. Kamuoyunu uyaran Hindistan hükümeti yalan bilgilerin yayılmasını önlemek için derhal önlem alma çağrısı yaptı. Eyaletlerde de yetkililer halka bildiri dağıtarak dedikoduların önüne geçmeye çalışıyor. (ntv)



