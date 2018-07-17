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Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 17.07.2018 18:13 | Son Güncelleme

Hint polisi tarafından bugün yapılan açıklamada, 11 yaşındaki bir kız çocuğuna birkaç hafta boyunca tecavüz ettikleri iddiasıyla 17 kişinin tutuklandığını söyledi.

Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi

Duyma engeli olduğu öğrenilen 11 yaşındaki bir kız çocuğunun, ülkenin güneyinde bulunan Chennai şehrinde bulunan boş bir apartman bloğunda tecavüze uğradığı iddia edildi. Eyalet polisi, tutuklananlar arasında 300 daireli binanın güvenlik görevlilerinin, tesisatçı ve asansör operatörünün olduğunu söyledi.

SALDIRI KAMERAYA KAYDEDİLDİ

Çocuğa ilk olarak 66 yaşındaki lift operatörünün saldırdığını açıklayan polis, operatörün, çocuğa okul sonrası binanın çevresinde bisiklet sürerken saldırdığını açıkladı. İddiaya göre operatör, çocuğa yönelik saldırısını kameraya kaydetti ve kaydeden kişilerden de çocuğa tecavüz etmesini istedi.

Hazırlanan raporda, saldırgan grubun küçük çocuğu acısı arttıkça ilaçlarla ve çeşitli içkilerle uyuşturduğu da öğrenildi. Yerel bir polis yetkilisi, AFP'ye verdiği demeçte "Bu, soruşturmanın başlangıç aşaması ve ayrıntıları anlamak için derinlemesine araştırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yerel raporlara göre küçük çocuk, saldırgan grup tarafından bina kompleksi içerisinde bodrum, teras gibi çeşitli yerlere götürülerek haftalar boyunca tecavüze uğradı. Olay, küçük çocuğun yaşadığı istismarı ailesiyle paylaşmasından ve polise şikayette bulunulmasından sonra açığa çıktı. 11 yaşındaki çocuğun ise tıbbi yardım almakta olduğu bildirildi.

cinsel

SALDIRILARIN ÇOK AZI POLİSE BİLDİRİLİYOR

Hindistan, cinsel saldırılar konusunda kötü bir geçmişe sahip. Ülkede 2016 yılında yaklaşık 19 bin cinsel saldırı olayı yaşandığı halde, bunların çok az bir kısmının polise yansıtıldığı öğrenildi.

Hindistan'da ayrıca ocak ayında sekiz yaşındaki bir kızın kaçırılarak bir Hindu tapınağında uyuşturularak güncerce cinsel istismara uğradıktan sonra öldürülmesi, ülke kamuoyunuda şoke ile karşılanmıştı. Yaşanan bu olay sonucunda ülkede 12 yaşın altındaki çocuklara cinsel istismarda bulunmak ölümle cezalandırılmaya başlandı.


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