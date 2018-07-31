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Hindistan'da muson yağmurları 1 ayda 569 can aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 31.07.2018 10:22 | Son Güncelleme

Hindistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, muson yağmurlarının ülkenin tamamında etkili olduğu bildirildi.

Hindistan'da muson yağmurları 1 ayda 569 can aldı

Yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle ay başından bu yana 569 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Meteoroloji Kurumu da yağışların gelecek günlerde devam edeceğini duyurarak, gerekli önlemlerin alınması yönünde çağrı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
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