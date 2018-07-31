Hindistan'da muson yağmurları 1 ayda 569 can aldı

Yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle ay başından bu yana 569 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Meteoroloji Kurumu da yağışların gelecek günlerde devam edeceğini duyurarak, gerekli önlemlerin alınması yönünde çağrı yaptı.
CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Yeterli imza toplandı mı? Barış Yarkadaş imza sayısını açıkladı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı
Almanya'daki firari FETÖ'cü subaylara Fetullah Gülen'den talimat! Harekete geçtiler
CHP'de kurultay için toplanan '69 imza'nın sırrı: Pazarlık yapılıyor
Fransa'da cezaevinden inanılmaz firar! İki mahkum bakın ne yaptı...
ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan İran açıklaması: Hiçbir şart olmadan görüşmeye hazırım
Ankara'da 8 yıl önce yeni doğan bebeğini balkondan atarak öldürdü, Sakarya'da operasyonla yakalandı!
Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...
YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Üniversite tercih sayfası ne zaman açılacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum