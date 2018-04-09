Hindistan'da okul otobüsü uçuruma yuvarlandı: En az 27 öğrenci öldü

Yerel yayın organlarının haberlerine göre, Himachal Pradesh Eyaleti Ulaştırma Bakanı Govind Singh Takur, otobüste bulunan bazı yetişkinlerin de yaşamını yitirdiğini ve en az 12 kişinin de hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Haberlere göre, Polis yetkilisi Sunil Kumar da, Yeni Delhi'nin 500 kilometre kadar kuzeyinde meydana gelen kazanın, otobüs sürücüsünün Himalaya Dağları'ndaki virajlı yollarda hız yapmasından kaynaklandığını ve keskin bir virajı alamadığı için, otobüsün yoldan çıktığını söyledi.
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