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Hindistan'da okul otobüsü uçuruma yuvarlandı: En az 27 öğrenci öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2018 19:52 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Himalaya Dağları, Kangra Vadisi bölgesinde bir okul otobüsü yoldan çıkıp uçuruma yuvarlanınca, en az 27 öğrenci yaşamını yitirdi.

Hindistan'da okul otobüsü uçuruma yuvarlandı: En az 27 öğrenci öldü

Yerel yayın organlarının haberlerine göre, Himachal Pradesh Eyaleti Ulaştırma Bakanı Govind Singh Takur, otobüste bulunan bazı yetişkinlerin de yaşamını yitirdiğini ve en az 12 kişinin de hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Haberlere göre, Polis yetkilisi Sunil Kumar da, Yeni Delhi'nin 500 kilometre kadar kuzeyinde meydana gelen kazanın, otobüs sürücüsünün Himalaya Dağları'ndaki virajlı yollarda hız yapmasından kaynaklandığını ve keskin bir virajı alamadığı için, otobüsün yoldan çıktığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Himalaya Dağları Kangra Vadisi öğrenci servisi

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