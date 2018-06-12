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Hindistan'da plastik halkayla gagası kapanan leyleği kurtarma seferberliği

12.06.2018 16:53 | Son Güncelleme

Hindistan'da vahşi yaşam tutkunları ve orman koruma görevlileri, gagası plastik bir halkayla kapanan, nadir görülen bir leyleği kurtarmaya çalışıyor.

Hindistan'da plastik halkayla gagası kapanan leyleği kurtarma seferberliği

Kara boyunlu leylek, başkent Delhi'nin dışındaki sulak alanda bir grup kuş gözlemcisi tarafından 7 Haziran'da görüldü.

Kuşun su içebildiği ancak gagasına takılan plastik halka nedeniyle beslenemediği düşünülüyor.

Açlıktan ölmeden önce leyleğin bulunması için çabalar sürüyor.

Kuş gözlemcisi ve Delhi Kuş Vakfı üyesi Pankaj Gupta BBC'ye yaptığı açıklamada "Zayıf düştüğü için uzaklara gitmiş olamaz" dedi.

Gupta plastik halkanın bir içecek kapağı olabileceğini ve büyük ihtimalle suda avlanırken leyleğin gagasına sıkıştığnı söyledi.

Leyleğin gagasındaki halka ilk olarak bir diğer kuş gözlemcisi Manoj Nair tarafından çekildi ve daha sonra Gupta'ya gönderildi. Daha sonra Gupta ve arkadaşları fotoğrafı sosyal medyada paylaşılınca bir kurtarma ekibi oluşturuldu.

Leyleği kurtarmak için Bombay Doğal Tarih topluluğu üyeleri ve orman koruma görevlileri harekete geçti.

Gupta, önce leyleği tuzak kurarak yakalamaya çalıştıklarını, ancak kuşun her seferinde kurtulmayı başardığını söyledi. Daha sonra bambu ağlar ve tutkal kullanılmaya başlandı.

Gupta'ya göre Hindistan, Endonezya ve Sri Lanka'da yaşayan kara boyunlu leyleklerin türü tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Delhi'nin dışındaki bataklık bölgelerde bu türden 50-60 tane kaldığına inanılıyor. Kara boyunlu leylekler bataklıklarda balık ve salyangoz avlıyor.


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Hindistan leylek Gaga seferber olmak plastik halka

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