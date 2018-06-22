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Hindistan'da polis memuru, genç kadını uyuma numarası yaparak taciz etti

DÜNYA HABERLERİ  | 22.06.2018 03:33 | Son Güncelleme

Hindistan'da tren bekleyen polis memuru, bankta yanına oturan kadını uyuyormuş gibi yaparak taciz etti. Görüntüler anbean kameralara yansıdı.

Hindistan'da tren bekleyen polis memuru, bankta yanına oturan kadını uyuyormuş gibi yaparak taciz etti. Bir eliyle yüzünü kapatarak uyuyormuş gibi yapan diğer eli ise kucağında çocuğu olan kadının arkadan taciz eden polisi başka bir yolcu cep telefonuna kaydetti.

POLİSE TOKAT ATMAYA BAŞLADI

Polisin tacizini gören başka bir yolcu yerinden kalkıp polise tokat atmaya başladı. Diğer insanlarda polisin etrafına toplanıp küfür etmeye başladılar. Polis bu arada bir eli ile yüzünü kapatırken diğer eli ile kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

POLİSİ TREN RAYLARININ ÜZERİNE FIRLATTI

Bir kadın kaçan polisin arkasından koşup attığı tekme ile polisi rayların üzerine fırlattı. Olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınan polisin görevden atılacağı ve suçlu bulunması halinde en az 11 yıl hapis cezası alabileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan taciz uyuma numarası

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